"Zvezdu neko mora da vodi, kad već trener to ne radi": Vlade Đurović žestoko udario po Sferopulosu

Bivši trener Vlade Đurović kritikovao je nastup prvog plejmejkera Zvezde Kodija Milera Mekintajera protiv Armanija, a ujedno udario i na trenera crveno-bijelih Janisa Sferopulosa.

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je Crvenu zvezdu zbog poraza od Armanija. Prije svega je ukazao na to da joj je potreban bolji startni plejmejker od Kodija Milera Mekintajera.

"Što se tiče Zvezde, ništa neće moći da promijeni ako ne dođe jači plejmejker. Sa ovim plejmejkerom nema visok domet. Igra koju je Sferopulos postavio je igra sa boljim plejmejkerom. Mekintajer je dao koš kad je sve bilo gotovo. Niti je vodio ekipu... Vodio je po 24 sekunde pa šutne, pa je onda i Karter radio to isto kada je vidio šta on radi. Drugi plejmejker, Miljenović, njegov je domet ABA liga. Može, ali da bude treći. Dakle, Zvezda ima prvog i drugog koji bi trebalo da budu najviše drugi i treći."

Takođe, naglasio je da joj je potreban lider, jer to u ovom trenutku nema.

"Ovi drugi igrači, ovakvi kakvi su po tehničkoj naobrazbi, njima treba jači vođa. I tog Kartera treba voditi, on ne može da vodi ni sam sebe. I Nigerijce treba voditi, igrač koji ima autoritet. Za mene kažu da govorim teške riječi, da ne dajem optimizma, a ne mogu da kažem da možemo biti optimisti nikako. Nije mi se svidjelo ni kod jednih, ni kod drugih, ali ovo što smo vidjeli ne zadovoljava kriterijume Evrolige".

"Zvezda jača bez Kenana, neko treba da vodi tim"

Đurović je rekao da je Zvezdu "ojačalo" odsustvo Ajzeje Kenana, na koje je poslije meča ukazao Janis Sferopulos.

"Sferopulos smatra da je Mekintajer dobar, i prošle godine mu je davao odriješene ruke da radi šta hoće, kao da je vrhunski, a on nije vrhunski. Drugo, žali se što nema Kenana, a tvrdim da je Zvezda pojačana jer nema Kenana. Šta je on mogao da pomogne? Nije trebalo ni da ostane. Nije problem Kenan, već ono što sam rekao - plejmejker koji može da poveže i vodi. Kad već trener ne radi to iz nekih razloga. Na pet razlike je lopta bila dugo ispred njega. Karter, odigraj nešto majstore, trebalo je nešto da mu kaže, ne može tako da se odigra napad koji odlučuje utakmicu. Sve to vrijeme stoji Mekintajer u ćošku u stilu - ima drugih, organizujte bez mene."

Zvezda će naredni meč igrati za dva dana na gostovanju Bajernu i po svemu sudeći ostala je i bez petog povrijeđenog igrača, jer se protiv Armanija povrijedio centar Hasijel Rivero. Odranije su odsutni Ognjen Dobrić, Ajzeja Kenan, Uroš Plavšić i Devonte Grejem, a poznato je da se teško povrijeđeni Džoel Bolomboj nije ni pojavio na pripremama.

