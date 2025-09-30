"Tražimo nekoga ko može da zamijeni Kenana": Trener Zvezde Sferopulos otkrio prioritet crveno-bijelih

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos oglasio se poslije poraza od Armanija i još jedne povrede u svom timu.

Crvena zvezda je porazom od Armanija počela evroligašku sezonu - mučila se u organizaciji igre, izgubila i povrijeđenog Hasijela Rivera i bila poražena od Armanija.

"Znam da su očekivanja velika i svi to znaju. Imamo kvalitet, ali nažalost u ovom trenutku imamo mnogo povreda koje su se dogodile slučajno. Svi treniraju na pravi način, spremaju se na pravi način, ali nekada je potrebna i sreća. Ne želim da toliko pričam o povrijeđenim igračima. Tužni smo zbog teške povrede Kenana. Večeras smo dobili i povrijeđenog Rivera, rekli su da je možda ozbiljno, vidjećemo koliko je ozbiljna. Moramo da se borimo, zdravi moraju da daju sve od sebe. I naravno, na tržištu smo i tražimo igrača koji može da zamijeni Kenana."

Da li je u ovom trenutku prioritet dovesti organizatora igre, jer ga Zvezda praktično nema?

"Da, prioritet je naći beka, kao Kenana, on je bek i moramo da nađemo beka da ga zamijeni".

"Moramo da popravimo šut"

Govorio je i o problemima u napadu.

"Moramo da popravimo napad, iako smo postigli 82 poena. Počeli smo veoma dobro da šutiramo u prvom dijelu meča. Imali smo veoma dobre procente, a u drugom dijelu nismo pogađali 'spolja'. Moramo da popravimo šut, novi smo tim. Normalno je da napad osciluje. Za mene 82 ubačena poena znači da smo na dobrom putu, uz neophodna poboljšanja. U ovom trenutku je potrebno da brzo popravimo odbranu".

Komentarisao je i nastup Ebukea Izundua.

"Prvi put je igrao u Evroligi i uradio je veoma dobre stvari, isto kao i Karter. Vjerujemo u njih, debitanti su u Evroligi, bili su veoma dobri. Očekujem mnogo od njih i od drugih".

Da li će Devonte Grejem putovati sa ekipom u Minhen?

"Ne, on nosi čizmu".

