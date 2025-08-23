Crvena zvezda dočekala najveće pojačanje!

Devonte Grejem stigao u Beograd i pridružio se timu Crvene zvezde.

Izvor: X/printscreen/@kkcrvenazvezda

Najveće pojačanje Crvene zvezde Devonte Grejem stigao je u Beograd i staviće se na raspolaganje treneru Janisu Sferopulosu. On će zadužiti dres sa brojem "četiri" koji je do sada nosio Miloš Teodosić.

Američki bek je odmah po sletanju na aerodrom poslao poruku navijačima. "Zdravo svima, Devonte Grejem ovdje. Upravo sam sletio u Srbiju, uzbuđen sam što sam ovdje i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro", prve su riječi Grejema.

Амерички бек Девонте Грејем стигао је у Београд и биће на располагању тиму и тренеру Сферопулосу од почетка припрема које су заказане за уторак.



Devonte Graham landed in Belgrade ⚪️#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/KKBJZshXms — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)August 23, 2025

Devonte Grejem je rođen 22. februara1995. godine u Sjevernoj Karolini, a koledž godine proveo je igrajući za Kanzas Džejhokse od 2014-2018. godine. Visok je 185 centimetara i može da igra na dvije pozicije - plejmejkera i beka šutera.

Grejemu će Zvezda biti prvi tim van Sjedinjenih Američkih Država. Tim Crvene zvezde će biti kompletiran do ponedjeljka kada će biti obavljeni pregledi i inicijalni testovi, a prethodno su u Beograd stigli Hasijel Rivero i Semi Odželej.

