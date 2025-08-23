logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda dočekala najveće pojačanje!

Crvena zvezda dočekala najveće pojačanje!

Autor Dragan Šutvić
0

Devonte Grejem stigao u Beograd i pridružio se timu Crvene zvezde.

Devonte Grejem došao u Crvenu zvezdu Izvor: X/printscreen/@kkcrvenazvezda

Najveće pojačanje Crvene zvezde Devonte Grejem stigao je u Beograd i staviće se na raspolaganje treneru Janisu Sferopulosu. On će zadužiti dres sa brojem "četiri" koji je do sada nosio Miloš Teodosić.

Američki bek je odmah po sletanju na aerodrom poslao poruku navijačima. "Zdravo svima, Devonte Grejem ovdje. Upravo sam sletio u Srbiju, uzbuđen sam što sam ovdje i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro", prve su riječi Grejema.

Devonte Grejem je rođen 22. februara1995. godine u Sjevernoj Karolini, a koledž godine proveo je igrajući za Kanzas Džejhokse od 2014-2018. godine. Visok je 185 centimetara i može da igra na dvije pozicije - plejmejkera i beka šutera. 

Grejemu će Zvezda biti prvi tim van Sjedinjenih Američkih Država. Tim Crvene zvezde će biti kompletiran do ponedjeljka kada će biti obavljeni pregledi i inicijalni testovi, a prethodno su u Beograd stigli Hasijel Rivero i Semi Odželej.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Devonte Grejem košarka KK Crvena zvezda ABA liga Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC