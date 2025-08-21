logo
Zvezda dovela Srbina sa koledža u Evroligu: Zbog oca je osam godina gledao crveno-bijele

Srpski košarkaš Filip Škobalj novi je igrač Crvene zvezde, sa kojom je potpisao profesionalni ugovor.

Košarkaški klub Crvena zvezda nastavio je aktivnosti u ljetnom prelaznom roku, pred početak sezone 2025/26. Novi igrač tima sa Malog Kalemegdana je srpski košarkaš Filip Škobalj (23), koji je do sada igrao na koledžu u SAD - a sada će imati prvo iskustvo u profesionalnoj košarci.

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije visok je 202 centimetra, težak 107 kilograma, a odlukuju ga izuzetna snaga i dobar šut. Prethodne četiri godine igrao je na koledžu Ilinois u Čikagu, a iskustvo u Zvezdi biće mu prvo u profesionalnim vodama. Međutim, evropska košarka i ambijent u Zvezdi dobro su mu poznati, jer je njegov otac Milan Škobalj čak osam godina bio pomoćni trener u crveno-bijelom taboru.

Filip Škobalj svojevremeno bio je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama (U16, U18 i U19), a sa juniorskom selekcijom osvojio i četvrto mjesto na Svjetskom šampionatu. Deo karijere proveo je i u Bajernu iz Minhena, sa čijim je juniorskim timom učestvovao u Evroligi i bilježio veoma dobre brojke - 11,3 poena, 4,5 skoka i 1,3 asistenciju. Prethodne sezone je u NCAA imao prosjek od 8,5 poena, 2,9 skokova i 1,2 asistencije.

