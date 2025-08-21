Krvava koljena, slomljene reklame i dres natopljen znojem: Zvezda je bila onakva kakav je bio Branko Lazić

Zvezdine pobjede i titule bile su onakve kako je on igrao - krvavih koljena ostavljao je za sobom slomljene reklame kraj terena i znojem natopljen dres u svlačionici. Sa njim u timu kao kapitenom, crveno-bijeli nisu mogli da igraju drugačije.

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić (36) završio je svoju veliku epizodu u klubu i napustio ga poslije 14 godina. Ostavio je za sobom neizbrisiv trag u istoriji crveno-bijelih i na Malom Kalemegdanu postavio rekorde koji će dugo biti nedostižni:

Odigrao je najviše utakmica u istoriji Zvezde, 838

Odigrao je najviše evropskih mečeva, 290

Rekorder je u broju osvojenih trofeja sa Zvezdom, čak 26

7 puta bio prvak ABA lige, 9 puta prvak Srbije, 9 puta osvajač Kupa Koraća

U emotivnoj objavi na rastanku sa klubom, Lazić je posebno zahvalio bivšem predsjedniku kluba Nebojši Čoviću i svom bivšem treneru Dejanu Radonjiću."Dugih 14 godina smo dijelili i dobro i zlo i lijepo i ružno, ali smo uspjeli našu Zvezdu da dovedemo na mjesto kome pripada", kazao je košarkaš koji je u Zvezdu stigao kao 22-godišnjak i u njoj napravio karijeru za pamćenje.

Kao defanzivni i energetski lider ekipe, iz generacije u generaciju je njegovo prisustvo na terenu podizalo "borbenu gotovost" ostatka ekipe, a njegova požrtvovanost bila primjer kako se bori. Bacanjem u reklame, u prvi red publike, snažnom odbranom koja je bila osnov Zvezdinih uspjeha, Lazić je ušao u srca navijača i u um rivala, kao i svojih saigrača, koji su morali da prate njegov primjer.

Nije samo odbrana, bilo je i trojki i zakucavanja

Iako je od starta bio usmjeren ka defanzivnim zadacima, tokom svoje deceniju i po u Zvezdi Lazić je izgradio i pouzdan šut za tri poena iz ugla, a na svom fizičkom vrhuncu prijetio je rivalima i poslije prodora.

Tako je nastao jedan od momenata koji su obilježili njegovu karijeru, zakucavanje preko asa Partizana Saše Pavlovića u Zvezdinom najvažnijem proljeću u novijoj istoriji, 2015. godine, kada je prekinula dominaciju "vječitog" rivala i uspostavila svoju. Iako je prošlo više od 10 godina, i danas, na Lazićevom rastanku sa Zvezdom, taj momenat mnogi i dalje živo pamte.

Ovako je izgledalo Lazićevo zakucavanje preko Pavlovića:

Đorđević ga poveo u Tursku, da se nije povrijedio...

Zauvijek će ostati otvoreno pitanje da li bi Goran Dragić i Luka Dončić uspjeli da sa Slovenijom pobijede Srbiju u finalu Eurobasketa 2017 godine, da se Branko Lazić nije ranije povrijedio. Letonac Janis Tima prljavo ga je udario tokom tog Evropskog prvenstva i nanio mu ozbiljnu povredu, zbog kojeg je trpjela defanziva srpskog tima do kraja turnira.

"Vidjeli ste svi taj duel... Igrao je poslije toga preko bola, bio je na konstantnim terapijama, a u posljednja tri-četiri dana od kada smo došli ovdje prosto više nije mogao da trpi taj bol ni kada izađe u šetnju", žalio je tada Saša Đorđević pred završnicu turnira, u kojoj bi Lazićevo defanzivno prisustvo bilo i te kako primjetno protiv Dončića, Dragića, Klemena Prepeliča i saigrača...

Sa srebrom oko vrata, Lazić se sa saigračima vratio iz Turske, na svom igračkom vrhuncu. Potom je bio pozivan u nacionalni tim i pod vođstvom selektora Igora Kokoškova, u sklopu kvalifikacija za odlazak na Mundobasket 2023, kada se Srbija vratila u vrh, osvojivši srebro u Manili.

Izvor: VM/© MN press, all rights reserved
Izvor: MN PRESS
Izvor: VM/© MN press, all rights reserved
Izvor: VM/© MN press, all rights reserved
Izvor: MN PRESS
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Do posljednjeg meča ostao kapiten za primjer

I u Zvezdinim turbulentnim sezonama poput posljednjih, kada je bio spreman i u stanju da nastupa, Lazić je uvijek davao sve od sebe. To su navijači pozdravljali aplauzima, ABA liga je nagradila njegove doprinose sa čak tri nagrade za najboljeg defanzivca, a treneri su pokazivali prstom ka njemu. Da bi tako trebalo svi da se bore.

"Moram da naglasim Lazića, drugu utakmicu zaredom pravi pet penala. Nema koševa, ali zašto samo on mora da napravi pet penala? Neki drugi igrači to ne bi trebalo da urade? Jel' to sramota, egoizam? Što ja da napravim pet penala, neka napravi neko drugi?' Ranije je izlazilo po četiri, pet igrača sa po pet penala, pa šta? Nekad su ekipe završavale utakmice sa po četiri i tri igrača. Kad se boriš, daj sve od sebe, neće to da smeta", govorio je Vlade Đurović o ljubimcu Delija.

"Šta više mogu da poželim od ovoga?"

Nakon Lazićevog odlaska, Zvezda će tražiti novog lidera, ali je jasno da će prazninu nastalu njegovim izlaskom iz svlačionice biti veoma teško nadoknaditi. U Zvezdi je bio svoj na svome, nije po svaku cijenu "jurio" ugovor u inostranstvu i ostao je na Malom Kalemegdanu do pozne faze karijere.

"Ne želim da idem samo da bi mi u biografiji stajalo da sam bio internacionalac. Ovdje sam svoj na svome. Nosim dres velikog kluba, igram Evroligu pred najboljim navijačima na svijetu... Šta jedan igrač može više da poželi? Iskren da budem, ne bih imao ništa protiv da u Zvezdi ostanem do kraja karijere", govorio je Branko Lazić i održao riječ.