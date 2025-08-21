Otac novog pojačanja Zvezde predao klub Pešiću: Vodio crveno-bijele kad je bilo najteže, niko ga se ne sjeća

Filip Škobalj je stigao u Crvenu zvezdu 2025. godine. 17 godina ranije njegov otac Milan vodio je crveno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je sve iznenadila novim potpisom. Stigao je Filip Škobalj, pravo sa koledža. Crveno-bijeli će mu biti prvo profesionalno iskustvo u karijeri sa 23 godine. Za njega je malo ko čuo u Srbiji, a za njegovog oca Milana sigurno znate, ali ste zaboravili na njega. On je vodio Crvenu zvezdu kao prvi trener, ali ga od tada nema u srpskoj košarci.

Filip igra na poziciji krila, težak je 107 kilograma i visok 202 centimetra, a prethodne dvije godine igrao je četiri godine na Ilinoisu. Bio je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama (U16, U18 i U19), a dio karijere proveo je u Bajernu.

"Još od malih nogu, kada sam počeo da igram košarku, imao sam osjećaj da moram da budem neko ko povezuje ekipu, da nosi tim u nekom dijelu. Možda će zvučati malo glupo, ali sam želio da sve to ide kroz mene. Košarka je timski sport, ne možeš da imaš potpunu kontrolu, ali možeš da utičeš na saigrače, da izvuku najbolje iz sebe na treningu ili utakmici", rekao je u ranijem intervjuu za "Mocart sport".

Prošle sezone je u NCAA prosječno bilježio 8,5 poena, 2,9 skokova i 1,2 asistencije, a u juniorskim timom Bajerna je u Evroligi davao 11,3 poena, 4,5 skokova i 1,3 asistencija.

Otac radio svuda pa i u Zvezdi

Njegov otac Milan Škobalj je poznat trener koji je između ostalog u kratkom periodu vodio i Crvenu zvezdu. On je tim preuzeo od Stevana Karadžića 2008. godine, završio sezonu i na 12 utakmica na klupi imao je po šest pobjeda i poraza. Nakon toga je klub okrenuo novi list i Svetislav Pešić je prvi put sjeo na klupi crveno-bijelih pa je za sezoni 2008/09 napravljena nova ekipa.

Počeo je Milan Škobalj u FMP-u gdje je radio sa mlađim kategorijama i kao asistent, a onda je prešao u Zvezdu. Poveo ga je Dragan Šakota na Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Japanu kao asistenta, a posijle Zvezde bio je asistent u Kijevu. Prvi samostalni posao imao je u Danskoj gdje je bio trener godine 2010.

Zatim je dvije godine radio u Maroku, pa zatim u Švedskoj i opet Danskoj. Vodio je Roštok u njemačkoj drugoj ligi, a od 2024. je u Rapidu iz Bukurešta. Sada je, punih 17 godina nakon što je vodio crveno-bijele, njegov sin stigao u klub.