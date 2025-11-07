Ovo su čekali navijači Crvene zvezde: Darko Plavšić će prenositi njene mečeve u Evroligi

Veliki televizijski transfer je sada i ozvaničen - Darko Plavšić je novo lice TV Arena Sport.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Poznati sportski komentator Darko Plavšić prešao je na TV Arena Sport. Njegov prepoznatljiv glas ljubitelji Evrolige uskoro će tako čuti na novom mjestu, zvanično je saopštila ova televizija, a time je posebno obradovala navijače Crvene zvezde koji su se navikli na njegov komentar.

"Jedan od najcijenjenijih košarkaških komentatora u Srbiji, dugo je bio u pregovorima sa našom kućom, a na kraju se ispostavilo da je ugovor potpisan baš u danu kada je dobio prinovu", navodi se u objavi TV Arena Sport.

"Izuzetno mi je drago što su se konačno, nakon dugih pregovora, stekli uslovi da jedan od najboljih, ako ne i najbolji košarkaški komentator u zemlji, dođe u naš drim tim komentatora koji je na ovaj način kompletiran. Ovo je veliki dan za nas i iskoristiću priliku da čestitam Darku na tome što je jutros ponovo postao otac. Dobrodošao u ekipu i idemo dalje u nove pobjede. Takođe, želio bih da istaknem da će u projektu inovacija na našem sajtu, ljubitelji košarke moći da čitaju i Darkove kolumne, što će ih, vjerujem, dodatno obradovati", rekao je direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić.

Darko Plavšić je kratko dodao: "Hvala na lijepim riječima i potrudiću se maksimalno da ih opravdam. Neću na njih gledati kao na pritisak, već kao na izazov da sve bude na najvišem nivou. Hvala vam što ste me zvali i hvala što smo se dogovorili".



Crvena zvezda naredni meč Evrolige igra 11. novembra protiv Dubaija u gostima.