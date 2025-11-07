Veliki televizijski transfer je sada i ozvaničen - Darko Plavšić je novo lice TV Arena Sport.
Poznati sportski komentator Darko Plavšić prešao je na TV Arena Sport. Njegov prepoznatljiv glas ljubitelji Evrolige uskoro će tako čuti na novom mjestu, zvanično je saopštila ova televizija, a time je posebno obradovala navijače Crvene zvezde koji su se navikli na njegov komentar.
"Jedan od najcijenjenijih košarkaških komentatora u Srbiji, dugo je bio u pregovorima sa našom kućom, a na kraju se ispostavilo da je ugovor potpisan baš u danu kada je dobio prinovu", navodi se u objavi TV Arena Sport.
Ovo su čekali navijači Crvene zvezde: Darko Plavšić će prenositi njene mečeve u Evroligi
"Izuzetno mi je drago što su se konačno, nakon dugih pregovora, stekli uslovi da jedan od najboljih, ako ne i najbolji košarkaški komentator u zemlji, dođe u naš drim tim komentatora koji je na ovaj način kompletiran. Ovo je veliki dan za nas i iskoristiću priliku da čestitam Darku na tome što je jutros ponovo postao otac. Dobrodošao u ekipu i idemo dalje u nove pobjede. Takođe, želio bih da istaknem da će u projektu inovacija na našem sajtu, ljubitelji košarke moći da čitaju i Darkove kolumne, što će ih, vjerujem, dodatno obradovati", rekao je direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić.
Darko Plavšić je kratko dodao: "Hvala na lijepim riječima i potrudiću se maksimalno da ih opravdam. Neću na njih gledati kao na pritisak, već kao na izazov da sve bude na najvišem nivou. Hvala vam što ste me zvali i hvala što smo se dogovorili".
Crvena zvezda naredni meč Evrolige igra 11. novembra protiv Dubaija u gostima.