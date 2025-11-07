Nije bilo nikoga u hali da vidi klasu Vase Micića: U Sarajevu plesao po terenu, za vrh tabele Evrolige

Vasilije Micić blistao sa Ilajdžom Brajantom u zaključanoj hali Zetra i donio Hapoelu važnu pobedu protiv Dubaija.

Raspucani Hapoel Tel Aviv pobijedio je Dubai u Sarajevu 109:97 i izjednačio se u broju pobjeda sa Crvenom zvezdom na vrhu tabele Evrolige. Srpski plejmejker Vasilije Micić ubacio je 19 poena, uz šest asistencija i četiri skoka za trijumf izraelskog tima u dvorani "Zetra", prinudnom domu Dubaija.

Uz njega, najefikasniji u Hapoelu bili su bek Elajdža Brajant sa 25 poena (3/5 za tri) i centar Džonatan Motli sa 15. Njihov tim je u Sarajevu ubacio 11 trojki iz 23 pokušaja, potpuno nadskočio domaćina (40-28 u skokovima) i furioznim naletom u trećoj četvrtini (35:19) poništio veliku individualnu partiju najboljeg igrača Dubaija Dvejna Bejkona.

Krilni košarkaš Dubaija ubacio je čak 36 poena, mada ga nije služio šut za tri poena (1/7). Bio je veoma precizan sa linije penala (13/14), ali uz njega Jurica Golemac nije imao dovoljno raspucanih igrača, pa su dvocifreni u napadu bili još samo Bugi Elis sa 16 poena i srpski internacionalac Filip Petrušev sa 11.

Zašto se igralo u Sarajevu?

Uz negodovanja i proteste Sarajlija, utakmica Dubai - Hapoel preseljena je u taj grad zbog komplikovane političke situacije na Bliskom i Srednjem istoku.

Košarkaši Dubaija ne mogu na svom terenu da dočekaju timove iz Izraela s obzirom na to da su UAE i Turska zabranili dolaske izraelskih ekipa u te zemlje. S obzirom na to, moralo se naći kompromisno rješenje, pa je meč preseljen u dvoranu Zetra.

Kako su Micić i Brajant razbili Dubai

Iako se u prelomnu, treću četvrtinu ušlo sa vođstvom Dubaija od poen i dva razlike, trojka Vasilija Micića u 23. minutu za vođstvo Hapoela 57:55 najavila je nezadrživ nalet Izraelaca. On i Brajant stavili su tim "na leđa" i zajedno ubacili čak 18 poena Hapoela u nizu - od 50:50 do vođstva 68:57.

Nakon toga, ekipa Dimitrisa Itudisa nije imala problem da u posljednjih 15 minuta utakmice to vođstvo održi i poveća, za sedmi trijumf u Evroligi ove sezone. Hapoel će sljedeći meč igrati 11, novembra u Sofiji protiv Baskonije, dok će Dubai sa skorom 3-6 dočekati Crvenu zvezdu 11. novembra.

Dubai: Dangubić 5, Bejkon 36, Abas 3, Prepelič, Bertans, Elis 16, Kondić 8 (5 as), Šanli 3, Armstrong, Rajt 7, Petrušev 11, Kamenjaš 8.

Hapoel: Motli, Džouns 4, Blejni 15 (2/3 za tri), Brajant 15 (3/5 za tri, 7 sk), Palatin, Timor, Enis, Malkolm 7, Odijase 4, Micić 19, Vejnrajt 8, Oturu 12.

