logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opšti haos u Sarajevu zbog Evrolige: Policija "zaključala" navijače zbog izraelskog Hapoela 1

Opšti haos u Sarajevu zbog Evrolige: Policija "zaključala" navijače zbog izraelskog Hapoela

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Utakmica između Dubaija i Hapoela igraće se bez navijača u Sarajevu.

haos u sarajevu zbog meca evrolige između Dubaija i Hapoela Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Zbog napete političke situacije utakmica Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva odlučeno je da se utakmica igra u Sarajevu, međutim daleko od toga da je to Evroliga dobro promislila. Veliki broj građana nezadovoljan je ovakvom odlukom i zbog toga smo danas vidjeli i proteste u prestonici Bosne i Hercegovine poslije kojih je donijeta nova odluka.

Meč između Dubaija i Hapoela igraće se bez prisustva navijača u Zetri, pošto je procijenjeno da je u pitanju utakmica visokog rizika i da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ne može da garantuje za bezbjednost svih učesnika.

"Na osnovu prikupljenih operativnih saznanja, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo obavijestila je organizatora sutrašnje utakmice u Zetri, Udruženje za promociju sporta KK Royal, da prisustvo publike na utakmici neće biti dozvoljeno iz sigurnosnih razloga", saopštio je MUP KS.

Inače, danas na ulicama Sarajeva bilo je "vanredno" jer je pred dolazak izraelskog tima došlo dp protesta, uz jasne poruke da se utakmica otkaže. Vidjećemo da li će ova mera dovesti do smirivanja tenzija.

Podsjetimo, meč Dubaija i Hapoela igra se u četvrtak od 19 časova u okviru devetog kola Evrolige.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:28
Izlazak kosarkasa Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai Hapoel Tel Aviv Evroliga Sarajevo

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Sarajevo puno Mudžahedina

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC