Opšti haos u Sarajevu zbog Evrolige: Policija "zaključala" navijače zbog izraelskog Hapoela

Utakmica između Dubaija i Hapoela igraće se bez navijača u Sarajevu.

Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Zbog napete političke situacije utakmica Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva odlučeno je da se utakmica igra u Sarajevu, međutim daleko od toga da je to Evroliga dobro promislila. Veliki broj građana nezadovoljan je ovakvom odlukom i zbog toga smo danas vidjeli i proteste u prestonici Bosne i Hercegovine poslije kojih je donijeta nova odluka.

Meč između Dubaija i Hapoela igraće se bez prisustva navijača u Zetri, pošto je procijenjeno da je u pitanju utakmica visokog rizika i da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ne može da garantuje za bezbjednost svih učesnika.

"Na osnovu prikupljenih operativnih saznanja, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo obavijestila je organizatora sutrašnje utakmice u Zetri, Udruženje za promociju sporta KK Royal, da prisustvo publike na utakmici neće biti dozvoljeno iz sigurnosnih razloga", saopštio je MUP KS.

Inače, danas na ulicama Sarajeva bilo je "vanredno" jer je pred dolazak izraelskog tima došlo dp protesta, uz jasne poruke da se utakmica otkaže. Vidjećemo da li će ova mera dovesti do smirivanja tenzija.

Podsjetimo, meč Dubaija i Hapoela igra se u četvrtak od 19 časova u okviru devetog kola Evrolige.

