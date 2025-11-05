Autobus FK Sarajevo ustupljen košarkašima Hapoela bez znanja kluba: Meč se igra pred praznim tribinama

Mnogo prašine se podiglo zbog utakmice Dubaija i Hapoela iz Tev Aviva u Sarajevu.

Izvor: Facebook/Hapoel Tel Aviv

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva stigli su u Sarajevo gdje će u četvrtak odigrati utakmicu Evrolige protiv ekipe Dubaija.

Već nekoliko dana u Sarajevu traju protesti povodom ovog meča, a okupljeni traže odgađanje utakmice.

"Zetra je naša, otkažite utakmicu", "Šta ste nam uradili od grada?", "Sarajevo koji su tvoji principi?" neke su od poruka koje su navijači u srijedu ujutru donijeli pred zgradu Vlade Kantona Sarajevo u znak protesta. Slične poruke na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine isticane si u prethodnih dana, ali za sada nema reakcije i čini se da ništa neće uticati na odigravanje meča.

Utakmica između Dubaija i Hapoela igra se u četvrtak u 19.00 časova u dvorani Zetra, a prema odluci MUP-a Kantona Sarajevo ovaj meč će se igrati bez prisustva publike.

Zanimljivo da je Izraelcima ustupljen autobus koji koristi FK Sarajevo, a odmah su se oglasili iz kluba kako bi izrazili nezadovoljstvo ovom odlukom.

„FK Sarajevo izražava ozbiljno nezadovoljstvo i najoštriji protest zbog činjenice da je autobus koji klub koristi putem ugovornog partnera ustupljen ekipi Hapoel Tel Aviv bez znanja i obavještenja FK Sarajevo. Naglašavamo da klub nema nikakvu vezu sa njihovim dolaskom niti sa organizacijom predmetne utakmice.

Hitno smo pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti i zatražili zvanično objašnjenje od nadležnih. Također zahtijevamo da se ime FK Sarajevo ne povezuje ni direktno ni indirektno sa ovim događajem.

U okolnostima pojačanih reakcija javnosti i osjetljive društvene atmosfere, ovakav potez ostavlja prostor za ozbiljnu sumnju da se pokušava narušiti ugled i integritet FK Sarajevo, te da se klub dovodi u nezasluženo negativan kontekst. Takve manipulacije smatramo neprihvatljivim.

FK Sarajevo će preduzeti sve raspoložive pravne i institucionalne korake kako bi zaštitio svoj ugled, navijače i klub, te očekujemo profesionalno postupanje i odgovornost svih uključenih strana“, naveli su iz FK Sarajeva u saopštenju.