logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga će se igrati u Sarajevu: Dubai dočekuje Hapoel u Zetri!

Evroliga će se igrati u Sarajevu: Dubai dočekuje Hapoel u Zetri!

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dubai i Hapoel iz Tel Aviva sastaće se u devetom kolu Evrolige u Sarajevu.

Dubai i Hapoel igraju u Sarajevu Izvor: Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Debitanti u Evroligi Hapoel i Dubai sastaće se u devet kolu elitnog takmičenja. S obzirom na to da je Dubai domaćin u ovom meču, susret neće biti održan u njegovoj "Koka kola" dvorani, već ćemo susret gledati u Sarajevu. Meč je najavljen za 6. novembar sa početkom u 17 sati.

Dvorana "Zetre" biće domaćin evroligaškog spektakla, a vjerovatno će posebno zanimljivo biti to što će tamošnji navijači napokon moći da podrže igrače iz reprezentacije Bosne i Hercegovine - Džanana Musu iKenana Kamenjaša.

Razlog za održavanje meča na drugom mjestu je nešto o čemu se već duže vremena govorilo, kao potencijalnoj mogućnosti da se lokacije promijeni. Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku i bezbjednosne situacije u Izraelu, klubovima iz tih zemalja zabranjeno je da mečeve igraju u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tako je meč između Hapoela i Efesa već odigran u "Morači" u Podgorici u drugom kolu Evrolige.

To je bio razlog da i Dubai pronađe novu lokaciju, pa će tako Sarajevo biti domaćin za mečeve protiv Makabija i Hapoela iz Tel Aviva. Susret "ponosa Izraela" i debitanta u Evroligi zakazan je za 16. decembar, takođe u 17 sati i prema najavama odigraće se isto u Sarajevu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Evroliga KK Dubai Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC