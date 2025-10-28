Evroliga će se igrati u Sarajevu: Dubai dočekuje Hapoel u Zetri!

Dubai i Hapoel iz Tel Aviva sastaće se u devetom kolu Evrolige u Sarajevu.

Izvor: Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Debitanti u Evroligi Hapoel i Dubai sastaće se u devet kolu elitnog takmičenja. S obzirom na to da je Dubai domaćin u ovom meču, susret neće biti održan u njegovoj "Koka kola" dvorani, već ćemo susret gledati u Sarajevu. Meč je najavljen za 6. novembar sa početkom u 17 sati.

Dvorana "Zetre" biće domaćin evroligaškog spektakla, a vjerovatno će posebno zanimljivo biti to što će tamošnji navijači napokon moći da podrže igrače iz reprezentacije Bosne i Hercegovine - Džanana Musu iKenana Kamenjaša.

Razlog za održavanje meča na drugom mjestu je nešto o čemu se već duže vremena govorilo, kao potencijalnoj mogućnosti da se lokacije promijeni. Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku i bezbjednosne situacije u Izraelu, klubovima iz tih zemalja zabranjeno je da mečeve igraju u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tako je meč između Hapoela i Efesa već odigran u "Morači" u Podgorici u drugom kolu Evrolige.

To je bio razlog da i Dubai pronađe novu lokaciju, pa će tako Sarajevo biti domaćin za mečeve protiv Makabija i Hapoela iz Tel Aviva. Susret "ponosa Izraela" i debitanta u Evroligi zakazan je za 16. decembar, takođe u 17 sati i prema najavama odigraće se isto u Sarajevu.