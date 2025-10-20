logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai dovodi 18. pojačanje za Evroligu

Dubai dovodi 18. pojačanje za Evroligu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dubai nastavlja da se pojačava i sada trener Jurica Golemac sa Bugijem Elisom ima tim koji može da se "pobije" i za fajnal-for Evrolige.

dubai dovodi bugija elisa ima 18 kosarkasa za evroligu Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Dubai se ozbiljno pojačao tokom ljeta, a ne posustaje ni ove jeseni jer je u kratkom periodu potpisao još dvojicu odličnih igrača i tako se roster povećao na čak 18 igrača. Jurica Golemac je prošle nedjelje dobio Tarana Armstronga, dok je sada Dubai na korak od dolaska i Bugija Elisa (24, 188 cm).

U pitanju je plejmejker Albe, koji fantastično igra ove sezone u FIBA Ligi šampiona, takmičenju u koje je prešla njemačka ekipa. Bugi Elis je inače ljetos stigao u Albu nakon što nije izabran na draftu, bio je u rezervnim timovima Sakramenta i Indijane, a samo nekoliko utakmica u Evropi bilo je dovoljno da se za njega zainteresuju i drugi timovi, pa je tako Dubai odmah učinio sve što može samo da ga dovede.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Za sada je u dvije utakmice FIBA Lige šampiona Bugi Elis prosječno bilježio 22 poena, četiri skoka i dvije asistencije, dok je u Bundesligi imao prosjek od 13,3 poena i 3,3 asistencije (uzorak na tri utakmice).

Koga sve sada Dubai ima u timu?

Dubai je prošle sezone debitovao u ABA ligi, a već ove igra Evroligu u kojoj je odlično krenuo i ima skor 3-2. Uz to, trener Jurica Golemac bi dolaskom Bugija Elisa zaista imao vrlo širok igrački kadar, kakav rijetko ko ima u ovom takmičenju, a sve je navodno uz ne tako veliki budžet (16 miliona evra).

  • BEKOVI: Nejt Mejson, Aleksa Avramović, Klemen Prepelič, Kosta Kondić, Džanan Musa, Taran Armstrong, Mekinli Rajt i Danilo Anđušić.
  • KRILA: Nemanja Dangubić, Dvejn Bejkon, Avudu Abas, Davis Bertans i Džastin Anderson.
  • CENTRI: Sertač Šanli, Mfiondu Kabengele, Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:58
Ognjen Dobrić izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC