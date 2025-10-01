logo
Aleksu Avramovića povrijedio fizioterapeut: Najbizarnija povreda srpskog košarkaša, čeka ga duga pauza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Borbeni srpski bek Aleksa Avramović moraće na višemjesečnu pauzu zbog povrede koju je zadobio na jednom istezanju.

Aleksu Avramovića povrijedio fizioterapeut Izvor: MN PRESS

Komentator TV Arena sport Edin Avdić otkrio je da se Aleksa Avramović neverovatno povredio - tako što ga je povrijedio fizioterapeut Dubaija?

"Povrijeđen je i nije lakše. Mislim da će mu pauza biti od osam do 12 sedmica. Povrijedio je koljeno i prema informacijama koje imam povrijedio ga je fizioterapeut. Bizarna situacija se desila. Imao je povredu pete. To je svježa povreda, od prije koji dan. Prema informacijama koje imam, povrijedio ga je fizioterapeut, da li mu je previše povukao nogu, katastrofa. Ne možeš da vjeruješ da to može da se desi, očekuje ga dvomjesečna pauza. U pitanju su ligamenti koljena", rekao je on u podkastu "Udvajanje sa Edinom i Milošem".

Aleksa Avramović ovog ljeta je pojačao Dubai, vrativši se na taj način u Evroligu i ABA ligu nakon sezone u CSKA iz Moskve. Međutim, na početku sezone ne može da pomogne ekipi zbog navedene povrede, pa je zbog nje preskočio i meč protiv Partizana u utorak.

Tokom predsezone, Aleksa je sa Dubaijem bio u Beogradu na VTB Superkupu, slikao se sa navijačima, ali nije odigrao ni minut protiv Zenita i Crvene zvezde.

Doživio povredu i na Eurobasketu

Na nedavno završenom Eurobasketu Aleksa je takođe doživio povredu pete u porazu Srbije protiv Turske na kraju grupne faze.

