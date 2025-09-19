logo
"Pozivam navijače Partizana da dođu": Aleksa sjeo sa igračima CSKA pred VTB Superkup i poslao posebnu poruku

Autor Dragan Šutvić
0

Aleksa Avramović uputio je poziv navijačima Partizana i Dubaija da dođu na mečeve VTB Superkupa koji se održava u Beogradu.

Aleksa Avramović najavio VTB Superkup Izvor: VTB Superkup

VTB Superkup održava se u Beogradu. Tamo će učestvovati Crvena zvezda, Dubai, CSKA Moskva i Zenit. Pred početak takmičenja oglasio se srpski plejmejker Aleksa Avramović koji nosi dres Dubaija. Imao je posebnu poruku za navijače Partizana, svog bivšeg kluba.

"Ćao svim navijačima, pozvao bih navijače Partizana da podrže naš bratski klub CSKA u utakmici Superkupa VTB lige. Pozvao bih sve navijače Dubaija da dođu u Beograd i da podrže naš tim do nove pobjede", poručio je Aleksa.

On je sjedio u društvu tandema iz svog prošlog kluba CSKA, pored njega su bili Nikita Kurbanov i Semjen Antonov i zajedno su na ruskom rekli "Idemo, porodica".

Pogledajte

00:29
Aleksa Avramovic o VTB Superkupu
Izvor: VTB Superkup
Izvor: VTB Superkup

