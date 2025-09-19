Andrej Vatutin o VTB Superkupu i povratku CSKA u Evroligu: "Trebaće nam tri godine, mnogo toga se promijenilo"

Prvi čovjek CSKA iz Moskve Andrej Vatutin se oglasio povodom nastupa CSKA iz Moskve na VTB kupu u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

VTB Superkup uskoro počinje u Beogradu i na njemu će igrati Crvena zvezda, Dubai kao i ruski velikani CSKA i Zenit. Pred mečeve oglasio se predsjednik CSKA iz Moskve Andrej Vatutin, koji je naglasio da mu je drago što se ovaj turnir održava u Srbiji

"Volimo Beograd i rado ćemo otputovati tamo. To je oduvijek bio moj pogled na glavni grad Srbije i nikada se nije mijenjao.Sjajno je što je liga pronašla takvu mogućnost i što su je podržale gradske vlasti Beograda i Košarkaškog saveza. Pored toga, sada nam je svaki susret sa stranim protivnicima izuzetno dragocjen – prilika da se provjerimo na vrhunskom nivou. Očekujemo meč sa Crvenom zvezdom u polufinalu i nadamo se da će "Beogradska arena" biti puna", rekao je Vatutin.

Crvena zvezda i Dubai će probati da "otmu" trofej ruskim klubovima. Ukoliko se to desi prvi put će neko ko nije iz Rusije osvojiti ovaj turnir.

"Vjerovatno riječ 'dominacija' nije najprikladnija u ovoj situaciji, jer smo do sada odigrali svega tri Superkupa u međunarodnom formatu, a ukupno četiri. Sistem Fajnal fora, i to u tako jakoj konkurenciji, ne obećava nikome lagane pobjede.Za sve nas ovaj turnir je posljednja proba pred zvanične utakmice. Siguran sam da će se svi igrači i treneri truditi maksimalno i da će susreti biti zanimljivi", dodao je on.

Imaće prilike sada i da se sretne sa nekim bivšim igračima CSKA. Veliku tradiciju srpskih košarkaša ima CSKA iz Moskve, oduvijek je ovaj klub povezivan sa sa Srbijom.

"Uvijek mi je drago da se sretnem sa starim prijateljima sa kojima smo prošli kroz sve i svašta. Ovih dana smo doživjeli srdačan susret sa Aleksom Avramovićem u Dubaiju. Obavezno ćemo se vidjeti sa Milošem Teodosićem, Nenadom Krstićem, Vladom Micovim, znam da će iz Slovenije doći Matjaž Smodiš, a sigurno ćemo se sresti i sa mnogim drugim dugogodišnjim poznanicima", rekao je on.

Prethodnih godina nismo gledali CSKA i Zenit u Evroligi, ali su oba kluba uspjela da zadrže kvaltiet u svojim sastavima.

"Za oba kluba se mnogo toga promijenilo u posljednje tri godine – sastavi, budžeti, takmičarska arena, praktično po svim parametrima zaostajemo za učesnicima Evrolige. Ista je ostala samo želja za pobjedom. Smatramo da se košarka Jedinstvene VTB lige i dalje održava na visokom nivou i da će se njeni finalisti iz prošle sezone dostojno suprotstaviti odličnim protivnicima."

Sada kada se čeka da se vidi da li će CSKA opet igrati u Evroligi sve zanima koliko je potrebno vremena ruskom klubu da ponovo dođe u sam vrh.

"Čak i u najbolja vremena, kada smo iznova stizali do Fajnal fora, za izgradnju šampionskog tima bilo je potrebno najmanje tri godine.Čuda se ne dešavaju. Važno je da smo sačuvali sistem, klupsku kulturu i želju da uvijek pobjeđujemo, a to čini svaki zadatak ostvarivim", završio je Vatutin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!