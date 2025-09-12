Pešić ga zaboravio na klupi, ovim je sve rekao: Oglasio se Aleksa Avramović poslije debakla Srbije

Srpski bek Aleksa Avramović jednom riječju odgovorio na sve spekulacije o narušenoj atmosferi u taboru "orlova".

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović oglasio se na društvenim mrežama nakon neuspjeha na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića su eliminisani u osmini finala od Finske, iako su prije starta turnira važili za apsolutne favorite. Odmah su krenule priče o narušenoj timskoj atmosferi, što je novi igrač Dubaija demantovao svojom objavom.

Avramović je godinama sinonim za borbenost i upornost, nikada nije propuštao okupljanja reprezentacija i nema sumnje da mu je ovaj neuspeh teško pao. Na Instagramu je ostavio kratku poruku "Tim" uz srca crvene, plave i bijele koje koja simboliziju srpsku zastavu, a uz sve to je objavio galeriju fotografija sa saigračima i poslao jasnu poruku da nije bilo "zle krvi".

Pešić zaboravio Avramovića

Srpska stručna, ali i manje stručna javnost danima bruji o odluci selektora Pešića da u finišu meča ostavi na klupi Aleksu Avramovića i Vanju Marinkovića, a ukaže povjerenje Stefanu Joviću i Marku Guduriću. Avramović je definitivno neko ko se uvijek podređuje timu i ovm objavom je sve rekao.

