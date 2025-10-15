logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pregazio šampiona Evrope, pa dobio nagradu: Golemac produžio ugovor sa Dubaijem

Pregazio šampiona Evrope, pa dobio nagradu: Golemac produžio ugovor sa Dubaijem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jurica Golemac produžio je saradnju sa Dubaijem poslije odličnog starta sezone i ubjedljive pobjede protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Jurica Golemac produžio ugovor sa Dubaijem Izvor: MN PRESS

Dubai je započeo sezonu odlično, a poslije ubjedljive pobjede u Evroligi protiv Fenerbahčea (93:69) je stigla i nagrada za Juricu Golemca (48). Trener je produžio ugovor sa klubom do 2028. godine. Došao je u klub 2024. godine i postao veoma važan šraf u novoj organizaciji.

"Veoma sam zahvalan klubu što su mi ukazali povjerenje. Osjećam se veoma motivisan oda rastem zajedno sa klubom. Gradimo nešto posebno ovdje. Pravimo tim koji može da se takmiči na najvišem nivou i klub na koji će navijači biti ponosni", rekao je Golemac za zvanični sajt kluba.

Dubai na ovaj način pokazuje da vjeruje mladim trenerima što Golemac svakako i jeste.

"Odluka je donesena prije nekoliko nedjelja, sada je objavljujemo. Želimo da Jurica nastavi da vodi ovaj projekat. Idealan je za našu dugoročnu viziju - ambiciozan, profesionalan i posvećen našoj filozofiji. Naš cilj je da napredujemo iz godine u godinu, sa njim je projekat u pravim rukama", rekao je generalni menadžer Dejan Kamenjašević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jurica Golemac KK Dubai košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC