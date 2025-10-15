Pregazio šampiona Evrope, pa dobio nagradu: Golemac produžio ugovor sa Dubaijem

Jurica Golemac produžio je saradnju sa Dubaijem poslije odličnog starta sezone i ubjedljive pobjede protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Izvor: MN PRESS

Dubai je započeo sezonu odlično, a poslije ubjedljive pobjede u Evroligi protiv Fenerbahčea (93:69) je stigla i nagrada za Juricu Golemca (48). Trener je produžio ugovor sa klubom do 2028. godine. Došao je u klub 2024. godine i postao veoma važan šraf u novoj organizaciji.

"Veoma sam zahvalan klubu što su mi ukazali povjerenje. Osjećam se veoma motivisan oda rastem zajedno sa klubom. Gradimo nešto posebno ovdje. Pravimo tim koji može da se takmiči na najvišem nivou i klub na koji će navijači biti ponosni", rekao je Golemac za zvanični sajt kluba.

Dubai na ovaj način pokazuje da vjeruje mladim trenerima što Golemac svakako i jeste.

"Odluka je donesena prije nekoliko nedjelja, sada je objavljujemo. Želimo da Jurica nastavi da vodi ovaj projekat. Idealan je za našu dugoročnu viziju - ambiciozan, profesionalan i posvećen našoj filozofiji. Naš cilj je da napredujemo iz godine u godinu, sa njim je projekat u pravim rukama", rekao je generalni menadžer Dejan Kamenjašević.

