Filip Petrušev izviždan: Navijači mu nisu oprostili "izdaju", njemu je jasno i zašto

Srpski reprezentativac Filip Petrušev imao je "vreo" doček u Pireju.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski reprezentativac Filip Petrušev prvi put se vratio u Pirej nakon odlaska iz Olimpijakosa. Nije se dobro proveo, pošto je Dubai ubjedljivo poražen sa 86:67, a navijači su ga izviždali kada je kročio na teren. Centar je ovog ljeta donio iznenađujuću odluku, pošto nije želio da ostane u Zvezdi nakon šestomjesečne pozajmice, a ni da se vrati među grčke crveno-bijele.

Nakon meča je upitan da li je osjetio negativnu energiju upućenu ka njemu? "Da, jesam" rekao je Petrušev za Eurohoops i dodao: "Razumijem. Dočekali su me zaista lijepo kada sam došao. Možda misle da je trebalo da ostanem. Ali, volim navijače, volim grad. Radi se o nekim drugim stvarima, košarkaškim. Dobro je za obje strane. Vidjećemo šta će se desiti u budućnosti."

Osvrnuo se Petrušev na poraz svog tima koji sada ima skor 2-1 u premijernoj sezoni u Evroligi. Nakon pobjede protiv Partizana, uslijedila su dva neuspjeha.

"Teška utakmica za nas. Nov smo tim. Nedostaje nam mnogo igrača. Teško je, ali moramo da se borimo. Još uvijek se upoznajemo i pokušavamo da pronađemo svoj identitet kao tim. Potrebno je vrijeme. Olimpijakos je jedan od najboljih timova u Evropi i već neko vrijeme su zajedno. Neće mnogo timova pobijediti ovdje protiv Olimpijakosa", zaključio je Petrušev.