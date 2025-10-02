"Ako hoćeš tuču, potući ćemo se poslije meča": Matijas Lesor progovorio o sukobu sa Filipom Petruševom

Bivši centar Partizana prvi put otvoreno progovorio o sukobu sa Filipom Petruševom u derbijima protiv Zvezde

Izvor: MN PRESS

As Panatinaikosa i bivši centar Crvene zvezde i Partizana Matijas Lesor ostavio je dubok trag u Srbiji noseći crno-bijeli dres. U tom periodu, od 2021. do 2023, bio je poznat i po kaznama i incidentu sa Filipom Petruševim, centrom Zvezde koga je udario nakon završetka "vječitog derbija".

U razgovoru za podkast "6,75", Lesor je detaljno govorio o tom meču odigranom u martu 2023, nakon kojeg je udario Petruševa i zbog toga bio kažnjen.

"Pa, zapravo nije bilo nikakvog sukoba. Iskreno, niti ga je bilo, niti ga ima. Samo je bilo u žaru trenutka. Znaš, on igra na svoj način. A, ja sam čovjek od riječi i ako ti nešto kažem, držim se toga. On igra na određeni način. Rekao sam mu da prestane da igra tako, da to nije potrebno. Nemam ništa protiv ako neko igra snažno, ali da radiš stvari bez razloga...", počeo je Lesor.

"Na primjer, ja sam na liniji za slobodna bacanja, a on će me samo udariti laktom, bez razloga. Kažem ti, čak i ne idem na skok, a on me tek tako udari laktom, bez razloga. Ako radiš takve stvari, duboko u sebi znam da to (nije ispravno). Nemoj to radiš. Ne želiš da se ovako odvijaju stvari. Ovo nisi ti", dodao je Francuz u dahu.

"Igraj na svoj način, ti nisi poznat kao igrač koji igra fizički, snažno. Niti si poznat kao neko ko udara ljude, niti kao neko ko voli da bude udaran. Hajde da ne radimo tako. Ja ovo volim više od tebe, ja volim da udarim, da me udare. Rekao sam mu nekoliko puta 'Prestani ovo da radiš, hajde da igramo košarku, završiću meč i ako hoćeš da se tučemo poslije meča, tući ćemo poslije meča, samo se sada zaustavi".

"I onda je nastavio da me udara. Rekao sam mu 'Ako hoćeš da me udaraš, udaraćemo se poslije meča'. Rekao mi je da nastavim da pričam i da ćemo vidjeti poslije meča. A onda se dogodilo to poslije meča i nisam ponosan na to. Ne želim to da pokazujem djeci. To je dio moje ličnosti, spontan sam, samo sam ono što jesam. Ne pokušavam da budem lažan, ali to nije način kako bi stvari trebalo da se urade".

Kada se osvrne, Lesor shvata da je to greška, ali neće reći da žali zbog tog gesta.

"Neću reći da žalim što sam to uradio, samo kažem da to nije nešto što bih stavio u svoj rezime"

Da li ga je neko namjerno provocirao?

"Da, hiljadu odsto. Ali ludo je da to ne funkcioniše. To možda zvuči ludo, jer se ponekad uvučem u tuče i ponekad uđem u problem, ali to ne radim zbog tebe, znam posljedice. Nije to situacija da izgubim razum. Ako pogledaš snimak sa Petruševom, vidjećeš da nisam ni ljut. Kada je gotovo, gotovo je. Kada kažem da ću nešto da uradim, uradiću to. Takav sam. Mnogo puta su mislili da će me naljutiti, isprovocirati, ali mislim da im to neće uspjeti. Odrastao sam na ulici, tamo sam naučio da igram, tamo nema sudija, navjiača, kazni... Ako tamo pričaš svašta, onda treba da staneš iza toga. Tako sam odrastao"