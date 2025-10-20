"Ja ovo još nisam vidio": Došao u Dubai, teško se povrijedio pa dobio novi ugovor

Mam Žaite trebalo je da bude jedno od najvećih pojačanja Dubaija ove sezone, ali neće igrati bar do iduće godine. Sada ga je Dubai iznenadio ugovorom.

KK Dubai napravio je ovog ljeta ozbiljnu ekipu za velika dela u Evroligi, a jedno od najvećih pojačanja još nije ni zaigralo na zvaničnoj utakmicu. U pitanju je Mam Žaite (30, 211 cm) koji se povrijedio na meču VBT Superkupa u septembru i koji gotovo sigurno neće ni zaigrati u takmičarskoj 2025/26.

Žaiteu je stradala ahilova tetiva, međutim Dubai mu je poručio da je spreman da ga čeka koliko god je potrebna - čime su ga ostavili bez teksta.

Sa njim je u međuvremenu produžen ugovor na iznenađenje i samog Žaitea koji se praktično iznenadio da nije dobio otkaz, što je znalo da se desi njegovim kolegama: "Ovaj gest nije uobičajen u profesionalnom sportu i za mene znači sve. Želim da se zahvalim klubu i upravi na povjerenju. Dubai ovakvim gestom pokazuje svima koliko je ovaj klub veliki", rekao je Žaite.

Generalni menadžer Dejan Kamenjašević objasnio je da je Žaite po dolasku iz Monaka potpisao "1+1" ugovor, a da je opcija druge godine odmah aktivirana kako bi mu pokazali da mu vjeruju.

"Produženje njegovog ugovora, iako je već imao još jednu garantovanu godinu, nije nešto što je uobičajeno u profesionalnoj košarci, ali odražava našu viziju i način na koji želimo da gradimo ovaj klub. To znači da može da bude miran i strpljiv tokom oporavka, znajući da je Dubai uz njega od prvog dana i da je on jedan od nas", Kamenjašević koji inače radi već na novim pojačanjima za Dubai.

Kakav tim ima Dubai? Strašan!

Mam Žaite je samo jedno od velikih pojačanja Dubaija ove sezone, a trenutno se vode pregovori i sa Bugijem Elisom iz Albe koji je oduševio do sada u FIBA Liga šampiona.

