logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofa za Dubai, kraj sezone za prvog centra

Katastrofa za Dubai, kraj sezone za prvog centra

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mam Žaite se povrijedio čim je obukao dres Dubaija i sada će morati neki drugi igrači da vode ovaj klub u Evroligi.

mam zaite zavrsio sezonu Izvor: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia

Jako loše vijesti su došle za tim Dubaija pred početak sezone jer se projektovani prvi centar tima Mam Žaite teže povrijedio. On je stigao na ljeto i samo što se pridružio ekipi poslije Eurobasketa na kome je igrao sa Francuskom, zaradio je tešku povredu.

Francuski centar koji je došao iz Monaka doživio je povredu Ahilove tetive tokom meče sa CSKA iz Moskve i sada ga možda čeka čak i cijela sezone pauze. Mam Žaite je prošle sezone nastupao za Monako i u Evroligi i prosječno je bilježio 7,5 poena i 4 skoka. 

Ogroman broj pojačanja stigao je u Dubai pred prvu evroligašku sezonu koju će odigrati. Došli su Aleksa Avramovć i Džanan Musa, zatim Dvejn Bejkon Džastin Anderson, Mekinli Rajt,. Filip Petrušev, Kenan Kamenjaš i Mfiondu Kabengele.

Bez Žaitea ispod koša će sada svoje minute tražitii Kabengele i Kamenjaš, a tu je i Filip Petrušev koji će vjerovatno igrati "četvorku" zajedno sa Davisom Bertansom.

Dubai će ovih dana biti u Beogradu gdje će tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igrati na VTB Superkupu zajedno sa CSKA iz Moskve, Zenitom iz Sankt Petersburga i Crvenom zvezdom. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:50
Novak u Dubaiju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC