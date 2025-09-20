Katastrofa za Dubai, kraj sezone za prvog centra

Mam Žaite se povrijedio čim je obukao dres Dubaija i sada će morati neki drugi igrači da vode ovaj klub u Evroligi.

Jako loše vijesti su došle za tim Dubaija pred početak sezone jer se projektovani prvi centar tima Mam Žaite teže povrijedio. On je stigao na ljeto i samo što se pridružio ekipi poslije Eurobasketa na kome je igrao sa Francuskom, zaradio je tešku povredu.

Francuski centar koji je došao iz Monaka doživio je povredu Ahilove tetive tokom meče sa CSKA iz Moskve i sada ga možda čeka čak i cijela sezone pauze. Mam Žaite je prošle sezone nastupao za Monako i u Evroligi i prosječno je bilježio 7,5 poena i 4 skoka.

Ogroman broj pojačanja stigao je u Dubai pred prvu evroligašku sezonu koju će odigrati. Došli su Aleksa Avramovć i Džanan Musa, zatim Dvejn Bejkon Džastin Anderson, Mekinli Rajt,. Filip Petrušev, Kenan Kamenjaš i Mfiondu Kabengele.

Bez Žaitea ispod koša će sada svoje minute tražitii Kabengele i Kamenjaš, a tu je i Filip Petrušev koji će vjerovatno igrati "četvorku" zajedno sa Davisom Bertansom.

Dubai će ovih dana biti u Beogradu gdje će tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igrati na VTB Superkupu zajedno sa CSKA iz Moskve, Zenitom iz Sankt Petersburga i Crvenom zvezdom.

