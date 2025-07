"Mi ne krijemo kao ostali": Koliki je budžet Dubaija u odnosu Zvezdu i Partizan?

Dejan Kamenjašević otvoreno govorio o finansijama Dubaija koji je ovog ljeta znatno ojačao igrački kadar.

Izvor: MN Press/Arena /Printscreen

Dubai je ovog ljeta doveo neka zvučna imena evropske košarke, a adut u pregovorima im je bila petogodišnja licenca Evrolige. Stigli su u Emirate Džanan Musa, Aleksa Avramović, Mekinli Rajt, a očekuje se zvanično predstavljanje doskorašnjeg igrača Zvezde Filipa Petruševa.

Očigledno je da Dubai ima zavidan budžet, o čemu je transparentno govorio generalni menadžer Dejan Kamenjašević.

"Budžet iznosi 16 miliona evra, jedanaesti po veličini u Evroligi. Ali uvijek je problem sa Dubaijem, a ne skuplji timovi. Prošle sezone imali smo samo četiri miliona evra budžeta. I opet smo bili u vrhu. Jedini smo tim koji javno kaže koliki mu je budžet i koji je unutar "seleri kepa" Evrolige", rekao je Kamenjašević za "BH Basket".

Dejan Kamenjašević

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Upitan je da li ima podmetanja pošto se Dubai pravo niotkuda pojavio i ubrzo izborio višegodišnju licencu Evrolige.

"Osjetimo, ali ne reagujemo. Odgovaramo rezultatima. Ljudi sebi dozvoljavaju da šire neistine o nama. Pokušavao sam da objasnim, ali ne ide. Naš rad je najbolji odgovor ljudima sa ličnim frustracijama. Da smo mi doveli Vasu Micića za isti novac za koji je otišao u Hapoel (18 miliona evra), nastao bi haos. Kada to učini neko drugi – sve je u redu. Takođe kao primjer uzimam kada smo produžili ugovor sa Juricom Golemcom u martu, pa se kasnije Trinkijeri povezivao sa Dubaijem koji je u junu otišao iz Žalgirisa. Uz dužno poštovanje prema italijanskom stručnjaku, ali što se nije povezivao sa nekim drugim klubom nego baš sa nama, pa smo morali i to da demantujemo. Stalno se vezuje Dubai za ogromne svote novca ili neograničen budžet. Nije novac taj koji stvara viziju – nego vizija stvara novac, to je Dubai", rekao je Kamenjašević

Budžeti klubova Evrolige u sezoni 2024/25 (u evrima):

1. Real Madrid 45.000.000

2. Armani Milano 39.000.000

3. Panatinaikos 37.000.000

4. Olimpijakos 37.000.000

5. Anadolu Efes 34.500.000

6. Fenerbahče 33.500.000

7. Bajern 33.000.000

8. Barselona 32.000.000

9. Monako 29.400.000

10. Virtus 25.000.000

11. Partizan 23.000.000

12. Crvena zvezda 22.000.000

13. Makabi 19.000.000

14. Pariz 18.900.000

15. Žalgiris 17.700.000

16. Asvel 16.200.000

17. Alba 14.600.000

18. Baskonija 14.000.000

