Nezaustavljivi Petrušev blistao u Evroligi: Dubai pobijedio, Srbin odigrao bez greške

Dubai je pobijedio Barselonu u Evroligi na krilima raspoloženog Filipa Petruševa i tako je upisao još jedan trijumf u elitnom takmčenju.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dubai je ušao u Evroligu i pokazao da nije zalutao u elitno takmičenje, upisao je treći trijumf. Na krilima sjajnog Filipa Petruševa srušio je Barselonu na svom terenu - 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22). Utakmica puna preokreta na kraju je završena u korist domaćeg tima.

Nerješiva enigma za španski klub bio je Petrušev koji je za 22 minuta na parketu dao 23 poena (5/9 za dva, 2/3 za tri, 7/7 sa penala), uz osam skokova i indeks korisnosti 28. Pratio ga je Dvejn Bejkon (20, 5sk, 4as), Davis Bertans dodao je 11, uz sedan skokova. Džanan Musa nije igrao zbog povrede, dok Nemanja Dangubić i Danilo Anđušić nisu igrali.

Na drugoj strani su se istakli Tornike Šengelija (19, 3sk) i Dario Brizuela (19, 5sk), dok je Kevin Panter imao veče za zaborav pošto je dao samo dva poena, oba sa penala (0/4 za dva, 0/2 za tri).