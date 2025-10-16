logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezaustavljivi Petrušev blistao u Evroligi: Dubai pobijedio, Srbin odigrao bez greške

Nezaustavljivi Petrušev blistao u Evroligi: Dubai pobijedio, Srbin odigrao bez greške

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dubai je pobijedio Barselonu u Evroligi na krilima raspoloženog Filipa Petruševa i tako je upisao još jedan trijumf u elitnom takmčenju.

Dubai pobijedio Barselonu u Evroligi Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dubai je ušao u Evroligu i pokazao da nije zalutao u elitno takmičenje, upisao je treći trijumf. Na krilima sjajnog Filipa Petruševa srušio je Barselonu na svom terenu - 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22). Utakmica puna preokreta na kraju je završena u korist domaćeg tima.

Nerješiva enigma za španski klub bio je Petrušev koji je za 22 minuta na parketu dao 23 poena (5/9 za dva, 2/3 za tri, 7/7 sa penala), uz osam skokova i indeks korisnosti 28. Pratio ga je Dvejn Bejkon (20, 5sk, 4as), Davis Bertans dodao je 11, uz sedan skokova. Džanan Musa nije igrao zbog povrede, dok Nemanja Dangubić i Danilo Anđušić nisu igrali.

Na drugoj strani su se istakli Tornike Šengelija (19, 3sk) i Dario Brizuela (19, 5sk), dok je Kevin Panter imao veče za zaborav pošto je dao samo dva poena, oba sa penala (0/4 za dva, 0/2 za tri).

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai KK Barselona Filip Petrušev Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC