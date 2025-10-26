logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai zadržao maksimalan učinak: Kamenjaš i Kondić među najboljima u pobjedi protiv Krke

Dubai zadržao maksimalan učinak: Kamenjaš i Kondić među najboljima u pobjedi protiv Krke

Autor Haris Krhalić
0

Četvrta pobjeda Dubaija u ABA ligi.

Krka Dubai ABA liga Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Košarkaši Dubaija pobijedili su danas na gostujućem terenu u Novom Mestu domaću Krku 83:79 (24:16, 15:21, 20:22, 24:20), u četvrtom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Dubai je do pobjede predvodio Dvejn Bejkon sa 19 poena, a pratili su ga Kosta Kondić sa 13, Mfiondu Kabengele i Nemanja Dangubić sa po 11 i Kenan Kamenjaš sa 10 poena.

Kod Krke bolji od ostalih bio je Viktor Bejli sa 25 poena.

Dubai ima četiri pobjede, a Krka je upisala četiri poraza. U narednom kolu, Dubai će dočekati Partizan, dok će Krka u Podgorici gostovati Studentskom centru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka ABA liga KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC