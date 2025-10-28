Najgori tim Evrolige se blamirao i u prvoj pobjedi: Nikome nije bilo jasno šta trener radi

Baskonija je uz dosta problema upisala prvu pobjedu u Evroligi, malo je nedostajalo da od gotovog napravi veresiju protiv Dubaija.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Baskonija je upisala prvu pobedu u Evroligi, tek u sedmom kolu. Na svom terenu je uspjela da slomi Dubai (92:85). Malo je nedostajalo da od gotovog napravi veresiju, bespotrebno je uvela meč u dramu, ali ga je riješila u svoju korist uz malo sreće.

Na 2:30 do kraja meča na semaforu je stajalo 86:71 poslije poena Rodionsa Kuruksa sa penala i izgledalo je da je sve gotovo, a onda je nastao potpuni haos. Nerezonske odluke španskog tima, brzanje u napadu kada je trebalo da se "krade" vrijeme, da se čeka. Nije se u tim momentima proslavio ni trener Baskijaca Pablo Galbijati koji je u jednom momentu usnimljen kako radi nešto sa rukavom, da li je namještao manžetnu ili nešto drugo, ko zna, ali tajm-aut nije tražio kada je bilo baš bitno.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Sve to je dovelo do toga da se Dubai u potpunosti vrati u meč i to zahvaljujući nevjerovatnom Kosti Kondiću koji je dao trojku uz faul i na 39 sekundi do kraja meča doveo svoj tim na samo posjed zaostatka (88:85). Timoti Luvavu-Kabaro je bio opkoljen, djelovalo je da će da izgubi loptu, ali ga je Avudu Abas faulirao, a on je sa penala uspeo da stavi tačku.

U pobjedničkoj ekipi istakli su se Luvavu-Kabaro (25, 6sk), Kobi Simons (16, 5AS) I Hamidu Dijalo (14, 8SK), dok su kod gostiju najbolji bili Filip Petrušev (22, 7sk, 3as) i Davis Bertans (19, 4sk).

