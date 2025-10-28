logo
Đokoviću zviždali u dvorani: Znao je i Novak šta ga čeka na meču Evrolige

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković doživio je i zvižduke u Atini kada je sa sinom Stefanom gledao meč Panatinaikosa i Makabija u prestonici Grčke.

Novaku Đokoviću zviždali u Atini Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Novak Đoković doživio je zvižduke u Atini. Najbolji teniser svih vremena je sa sinom Stefanom gledao meč Panatinaikosa i Makabija (99:85). Nisu se svi obradovali kada su ga vidjeli na video bimu u "OAKA areni". Bilo je i zvižduka, što su potvrdili i grčki mediji.

Zašto? Pa, nije ni to toliko iznenađujuće. Novak navija za Crvenu zvezdu, pjeva često navijačke pjesme, posebno one koje su povezane sa Olimpijakosom. Pošto su dva crveno-bijela kluba u bratskim odnosima, to se nije dopalo fanovima Panatinaikosa koji su mu zviždali.

Gledao je Novak kako grčki tim dobija meč koji je riješen tek u posljednjoj dionici. Inače, zanimljivo je i da se Makabi poslije ovog meča vraća u Beograd pošto će u četvrtak da dočeka Zvezdu u Pioniru (20.05 časova). Prošle nedjelje je Novak bio na mečevima Zvezde i slavio sa navijačima, ali sada ima neke druge obaveze.

Đoković je u Atini iz jednog razloga - da igra na teniskom turniru. I to baš u košarkaškoj dvorani koja će biti pretvorena u dvoranu za tenis. Tamo će od 2. do 9. novembra da igra najbolji igrač svih vremena i biće prvi favorit.

Njegov rođeni brat Đorđe je direktor turnira u Atini i postoje najave da će Novak prvi meč da igra u utorak, pošto je slobodan u prvom kolu takmičenja.

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Evroliga košarka KK Panatinaikos Makabi

