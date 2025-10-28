Ovako je Mesi reagovao kad su mu rekli da je najveći ikada: Odmah je zatim spomenuo Nadala, sjetio se i Novaka

Pogledajte kako je Leo Mesi reagovao na priče da je najveći fudbaler svih vremena.

Izvor: NBC news

Slavni argentinski fudbaler Lionel Mesi nije mogao da sakrije osmeh kada mu je novinar rekao da je "najveći svih vremena". Iako nikada nije javno govorio o ovoj nezvaničnoj tituli koju nosi od kada je sa Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo 2022. godine, vidi se da je Mesiju takva rečenica i te kako značajna.

"Ti si najbolji svih vremena, zar ne?", rekao je novinar "NBC" koji je time Mesiju izmamio osmijeh, a onda ga je upitao da imenuje ko su "najveći svih vremena" iz nekih drugih sportova koje prati.

You’re the GOAT , right?



Lionel Messi: “ smiles ”



pic.twitter.com/5TpD1sbTAf — MC (@CrewsMat10)October 27, 2025



"U fudbalu, za nas Argentince, Maradona je oduvijek bio taj - naša najveća legenda ikada, najveći igrač zbog onoga što je predstavljao za sve nas. Iako sam bio mlad, Dijego je prevazilazio sve - bio je nešto veće od bilo kakvih granica", rekao je Lionel Mesi koji nije htio da se samostalno kiti titulom "GOAT".

"Ako govorimo o nekom drugom sportu, mislim da je slično bilo sa Džordanom. Takođe veoma cijenim tenisere kao što je Rafa Nadal. Mislim da su njih trojica - Nadal, Federer i Đoković - učinili da rivalstvo bude mnogo veće nego što je bilo", dodao je.

Izvor: Instagram/delpotrojuan/printscreen

"U košarci, na primjer, Lebron Džejms i Stef Kari su igrači koje veoma poštujem i mislim da su mnogo doprinijeli sportu kojim se bave, svaki na svoj način. Siguran sam da sam zaboravio da pomenem mnoge sportiste, ali da istaknem samo nekoliko, izabrao bih ove...", dodao je Mesi.

Leo Mesi o najvećem svih vremena Izvor: NBC

U istom intervjuu Lionel Mesi nagovijestio je da će igrati za Argentinu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, a nedavno je produžio ugovor s Majamijem do kraja kalendarske 2026.