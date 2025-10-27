"Novače, vrijeme je da nam kažeš na koga misliš": Amerikanac zahtijeva od Đokovića da javno kaže istinu

Endi Rodik traži od Novaka Đokovića da kaže na koga se tačno odnose njegove izjave o monopolu i problemima u ATP-u koji traju godinama.

Novak Đoković izazvao je dosta bure u svijetu tenisa. Tokom egzibicije "Šest kraljeva" pričao je o problemima sa kojima se suočava ATP i kakav monopol drže. Ne plaši se da o tome priča u javnosti, a to se nije dopalo svima. Reagovao je Endi Rodik i traži od srpskog igrača da javno kaže istinu.

"Smatram da Novak ima dobra namjere. Teniseri, svlačionica, svi oni generalno ga obožavaju i prepoznaju kao jednog od lidera u ovom sportu. Međutim, ako hoće da iznese određene stvari, hajde da kažemo istinu. To pitanje pokreće se već neko vrijeme. Da, saglasan sam da bi trebalo da postoji sindikat igrača, ali smatram da su teniseri ti koji bi trebalo da odluče ko ih predstavlja", rekao je Rodik.

Upravo je zbog svih tih problema Novak jedan od osnivača sindikata PTPA.

"Ne možete da stvorite sindikat, da kažete da predstavljate sve, ali to nije način na koji funkcioniše, tako nije ni sa PTPA. Neka kaže na koji tačno monopol misli", dodao je Rodik.

Novak je "milion" puta javno i otvoreno pričao o "teniskom kartelu" i problemima sa kojima se tenis suočava.

"U tenisu postoji monopol koji je tu decenijama. To je bila najveća inspiracija za mene i Vaseka Pospišila da osnujemo PTPA, ali i dalje nemamo glas za stolom gdje se donose odluke. To je mana našeg sporta i sistema kakav imamo. Uvijek tražim mjesto gdje postoje inovacije, koristim svoj autoritet, imam platformu, mikrofon u ruci i mogu da kažem određene stvari koje će povrijediti neke ljude i uzdrmati njihove stolice. Nije me briga, jer volim ovaj sport, tenis mi je dao sve i želim to da vratim", objasnio je Đoković.

Objasnio je i da ne planira da se zaustavi i da će da uradi sve što je u njegovoj moći.

"Šta mogu da uradim za igrače? Mogu lično da se uključim u neke promjene kako bismo mogli da sprovedemo određene stvari na pravi način. Mnogi će se tome protiviti i neće im se svidjeti, ali mogu mirno da spavam znajući da radim nešto dobro i da mi je srce na pravom mestu. Vatra u meni neprestano gori. Dok god živiš i dišeš želiš da učiniš ovaj svijet boljim mjestom", zaključio je Đoković.

