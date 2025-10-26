logo
"Pitajte ChatGPT ko je najbolji teniser u istoriji": Argentinac još ima traume od Đokovića, Federera i Nadala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji as Huan Ignasio Čela govorio je o dominaciji velike trojke i nema dilemu ko je GOAT "bijelog sporta".

Huan Ignasio Čela o najboljem teniseru svih vremena Izvor: Li Ying / Xinhua News / Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Era "velike teniske trojke" je odavno prošla, ali debata oko titule najboljeg igrača u istoriji "bijelog sporta" i dalje traje. Iako je Novak Đoković po svim mogućim mjerilima završio ispred najvećih rivala, Rafaela Nadal i Rodžera Federera ima onih koji vole da umiješaju parametre koji nisu validni. Među njima je nekada 15. teniser svijeta Huan Ignasio Čela.

Đoković je osvojio najviše grend slem titule (24), najviše Masters titula, najveći broj nedjelja je bio na prvoj poziciji na ATP listi, ima bolji međusobni skor sa Špancem i Švajcarcem, ali Argentincu to nije dovoljno.

Čela je imao negativni skor protiv svih trojice: 0-2 protiv Đokovića, 0-6 protiv Federera i 1-4 protiv Nadala. Vjerovatno zbog ovih rezultata je za njega Rodžer Federer bio najteži protivnik.

"Rodžerov nastup je bio impresivan. Za mene... stvar je u tome što su ga nadmašili po dostignućima, ali za mene je on najveći. Pobijedio sam Rafu jednom, Mareja takođe, ali ne i Noleta, ali sam imao meč loptu. Samo jednom sam osvojio set protiv Rodžera u Majamiju, ali nisam mogao da završim posao", rekao je Čela za "La Nasion" i dodao:

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

 "Ako pitate Chatgpt da konstruiše idealnog tenisera, to će biti Federer. Đoković i Nadal su ga nadmašili po brojkama i statistici, ali mislim da niko drugi nema Federerovu lakoću, talenat i klasu", kaže bez ustručavanja Argentinac.

Međutim, brojke ne lažu, a Čela je znao da se Đokovićeva veličina ne može poreći. "Da, on je najveći. U brojkama... Kao da su tri superheroja sa različitim moćima".

Čela je stigao do tri četvrtfinala grend slema, dva puta na Rolan Garosu 2004. i 2011. godine i jednom na US Openu 2007. godine. Nikada se nije susreo sa Federerom, Nadalom ili Đokovićem nagrend slemovima, ali su imali dovoljno susreta na mastersima i ostalim manjim turnirima.

Tagovi

Tenis Novak Đoković Rodžer Federer

