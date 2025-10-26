logo
Aleksandra Krunić stala na korak od titule u Tokiju: Napravila sjajnu odluku i ima plasman karijere

Aleksandra Krunić stala na korak od titule u Tokiju: Napravila sjajnu odluku i ima plasman karijere

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sjajni rezultati za Aleksandru Krunić ove sezone u dublu, napravila je fantastičan potez odlukom da na tome bude fokus.

Aleksandra Krunić poražena u finalu Tokija Izvor: Xiao Yijiu / Xinhua News / Profimedia

Srpska teniserka Aleksandra Krunić ipak nije uspjela da dođe do titule u dublu na poznatom turniru u Tokiju. U tandemu sa Anom Danilinom poražena je u finalu od para Baboš-Stefani i to u dva seta. Poslije 73 minuta borbe, Baboš i Stefani slavile su 6:1, 6:4 u Tokiju.

Srpsko-kazahstanski tandem tako je stao na korak od pobjede na turniru iz serije 500, ali uprkos tome imaju ozbiljne šanse da zaigraju na završnom mastersu u Rijardu u novembru.


Trenutno, Krunić-Danilina čine deveti par svijeta i tražiće svoju priliku na turniru ako neko od njihovih rivalki odustane.

Uz sve ovo, Aleksandra Krunić napredovala je do 17. mjesta na listi parova kod žena, što joj je najbolji plasman u karijeri, dok su takođe njih dvije podijelile 33.000 dolara od turnira u Tokiju. Iz tog razloga može da se kaže da je Krunićeva napravila sjajan potez odlukom da fokus u ovoj fazi karijere bude u igri parovima.

Tagovi

Tenis Aleksandra Krunić

