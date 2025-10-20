Rekordan plasman Aleksandre Krunić

Aleksandra Krunić dostigla je najbolji rejting u dublu, nalazi se na 20. mjestu WTA.

Najbolja srpska dubl igračica Aleksandra Krunić u finišu sezone dostigla je najbolji rejting u karijeri. Trenutno se nalazi na 20. mjestu WTA dubl liste i na taj način krunisala je sjajnu sezonu dobih mečeva i velikih pobjeda i mnogo finala.

Aleksandra Krunić odigrala je čak šest finala ove sezone po tri sa dvije različite partnerke i stigla je do jednog trofeja. Krunićeva je dobro startovala u novoj godini, tada je u paru sa Amerikankom Sabrinom Santamarijom na Novom Zelandu stigla do finala, potom ponovo sa istom saigračicom u aprilu stigla do bobe za titulu u Ruenu, a nekoliko dana kasnije isti uspjeh ponovila je i u Portugalu.

Potom je srpska igračica bila primorana da promijeni partnerku, ali to kao da se nije primijetilo, pošto je u tandemu sa Anom Danilinom stigla do finala Rolan Garosa i tom prilikom izbacila i osvajačice Australijan opena. Nakon Pariza Krunićeva je odigrala još jedno finale u Klivlendu sa istom partnerkom i tom prilikom uzela prvi trofej u sezoni. Pokušale su djevojke da stignu do istog rezultata i prije desetak dana u Vuhanu, ali su poklekle u finalu.

Aleksandra Krunić je ovim rezultatom pretekla sopstveni rekord iz 2018. kad je bila 39. igračica svijeta.

