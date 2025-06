"Prvo ću njima da dam pare, imam dugovanja": Aleksandra Krunić otkrila kome ide novac od finala Rolan Garosa

Aleksandra Krunić pričala je sa srpskim novinarima i otkrila kako će da potroši zaradu od Rolan Garosa i kakve planove ima za dalje. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Aleksandra Krunić nije uspjela da podigne pehar na Rolan Garosu. U paru sa Anom Danilinom zaustavljena je u finalu. Sara Erani i Džasmin Paolini osvojile su drugi grend slem sezone u ženskom dublu. Poslije tog meča srpska teniserka došla je na konferenciju sa srpskim medijima. Prvo je pričala o samom meču i propuštenim prilikama u trećem setu.

"Drugi i treći gem trećeg seta bili su dosta gusti, dugi gemovi, ne znam za Anu, umarala sam se u drugom setu, igraju takav tenis da prosto crpe. Morale smo dosta da trčimo, da držimo fokus, bilo je dosta taktiziranja. Taj drugi i treći gem, da samo dobili bar jedan, bilo bi nam lakše da ih jurimo. Dali smo dosta energije, rezultat 0:3 i teže je da se čupaš. One su počele agresivnije da igraju, opustile su se zbog prednosti. Mogle smo i mi da igramo agresivnije u trećem setu. I prva dva seta su pokušale da nas iscrpe, da nas tjeraju mi da radimo više i više i to kao neka investicija sa njihove strane da mi budemo što manje svježe za treći set. Možda da smo imale lakše mečeve prije ovog, možda bismo bile svježije u trećem setu", počela je Aleksandra.

Nije nezadovoljna, iako bi naravno više željela da je slavila u velikom finalu.

"Odličan turnir, znala sam da će biti teško, teški su bili i uslovi. Bile su rivalke koje znaju da igraju dubl, imaju dobru energiju. Pobijedio je bolji, ne možda teniski, ali imali su bolju energiju, svežinu. U finalu je svakih 5 odsto tako da pomaže i odlučuje i to je to. Dale smo sve od sebe, uvijek može bolje, tako je kako je. Pokušale smo maksimalno, bio je dobar meč, treći set je lakši rezultatski nego što je bio. Da izvučemo pozitivu. Par dana ću da odmorim, pa ću da nastavim dalje."

"Dužna sam investitorima za stanove"

Otkrila nam je Aleksandra i kako planira da potroši novac od zarade na Rolan Garosu.

"Nekih 100.000 evra ostaje kada se odbije porez. Jeste li vidjeli cijene stanova u Beogradu? Treba da otplatim neka dva stana, investitori me čekaju za plaćanje, hvala im, da im pozdravim ovom prilikom. Dužna sam im novac. Isplatiću dva stana, a dalje šta ću raditi, ne znam. Volim da trošim novac na muziku, iznajmiću neki lijep restoran, pozvaću prijatelje, platiti muziku. To baš volim, da okupim svoje prijatelje i da na taj način proslavim. Uživam u tome i kada se ne slavi, jer nemam puno prilika da okupim svoje. Mama bi mi sad rekla što ne kažem mami da ću joj platiti odmor. Ali, ispucala je dana. Tip sam koji kada ima volim da imaju svi oko meni. Ne moram da igram finale grend slema, volim da su svi ljudi oko mene srećni. Volim da isplatim sva dugovanja investitorima. Za ostalo ću lako."

A, kako planira da proslavi veliki uspjeh i finale grend slema?

"Nisam tip koji će se napijati i ubijati od alkohola, kada pijem uvijek povraćam, nisam tip koji treba da pije alkohol, poslije dva džin tonika mi je muka, laka sam kategorija, nemam kapacitet za to stvarno. Da ne bih završavala na nekim mjestima gdje ne bih slavila grend slem finale, popiću par piva, u krugu najbližih. Možda slomim čašu ili dvije, da me izbace Francuzi iz lokala."

"Šta pričam pod tušem?"

Tokom izjave na samom terenu Aleksandra je rekla kako je smišljala govor dok se tuširala, pa je pojasnila to na konferenciji.

"Tuširam se jako dugo, treniram šta bih rekla u finalu grend slema, tako da sam bila u fazonu da li ću ikada doći do momenta da uzmem taj mikrofon. I za mene je ovo veliki uspjeh iako mi je singl prioritet, bar još par godina. U svakoj karijeri naći se u finalu grend slema, meni je ta linija okej, vrijedilo je, dala sam sve u ovaj sport, imam trofej sa grend slema, to ne mogu svi da kažu, singl, dubl, miks, finale grend slema je finale grend slema. Meni će ovo da pomogne da se smirim. U smislu, imam to iza sebe, moja karijera dobija validnost. Tanjir sa grend slema, ne može da se poredi."

Tvrdi da nije imala nikakvu tremu igranja na stadionu "Filip Šatrije".

"Nisam imala tremu, pitali su me i moji da li imam tremu. Rekla sam Ani da moramo da gledamo ovo kao prvi meč da je u pitanju. Osjećala sam da fizički nisam kao u prva dva, tri meča, jako sam loše spavala. Ja kad zaspim, zaspala sam, ali spavam katastrofu ove dvije nedjelje. Melatonin mi je dala Ana, pa sam spavala. Osjetim na svom tijelu da je kraj druge nedjelje. Jedino mi je to bilo u glavi. Nekako sam ovih par godina, teniski meč nije pitanje života i smrti. Pretprošle godine mi je preminuo kum koji mi je kao drugi otac. Promijenilo mi je to perspektivu. Voljela bih da osvojim grend slem, ali kada gledaš širu sliku, to su manje bitne stvari. Ako je meni najveći problem poraz u finalu grend slema, Bože daj da mi to bude najveći problem. Uživala sam, htjela sam da upijem tu energiju. Morala sam stalno da budem fokusirana, u trećem setu sam pogriješila kod nekih voleja. To je dio igre, dešavaće se. Ponosna sam na nas obje, pokušala sam da upijem energiju svih mojih ljudi koji su došli sa svih dijelova planete. Idemo sada da proslavimo, Marko je tu, moj drug iz djetinjstva sa kojim sam odrasla u Moskvi, rekao mi je da kada budem igrala finale grend slema da će da dođe u boks. Napisao mi je poruku, hvala ti što si mi ostvarila san. To mi je mnogo ljepše, bio bi šlag na tortu da smo dobile. Poslije poraza može da se gleda da je izgubljen, ali gledam pozitivu, da smo u finalu, nadam se da će mi dati vjetar u leđa da vjerujem u sebe da mogu da igram protiv najboljeg."

Plan za dalje?

Već ima plan za dio sezone na travi koji kreće odmah, pred Vimbldon.

"Plan je da igramo Notingem zajedno, ne stižem na Kvins, nadam se da ću ući u singl Notingema. Plan je trava, prijavila sam singl i dubl, Ana igra sa Buskom Vimbldon, ja sa Lamens. Poslije igram 125k singl sve gdje uđem. Vidjećemo da li je finale dovoljno da Ana igra sa mnom na tvrdoj podlozi u Sinsinatiju i Njujorku."

Za kraj je otkrila i šta joj je najveći utisak sa ovogodišnjeg Rolan Garosa na kom je igrala prvo grend slem finale u karijeri.

"Ne znam, malo kasnije ću sve da 'prožvaćem'. Kroz ove dvije nedelje prošla sam mirno i staloženo, imala sam dosta situacija gdje sam bila teška prema sebi. Sada sam ja bila ta koja je spuštala loptu. Najveći utisak mi je koliko mi to u stvari prija. Da nemam neka prevelika očekivanja od sebe u smislu koliko mi smetaju, da mogu da se nosim sa najboljima. Igram sa četiri i po prsta. Otkinula sam sebi parče kosti sa tim ligamentom i tu mi stoji dok ne zaživi. Igram sa lijekovima protiv bolova i to mi daje i govori da mogu da se nosim sa najboljima i kada nisam na 100 odsto. To je najveći utisak koji nosim, da prestajem da preispitujem svoje kvalitete i da idem i da pokažem sebe, da dam sve što mogu i često je toga dovoljno i kada nisi na 100 odsto. Pored toga što sam u grend slem finalu i gledam te naslove, kada ti upišu neki naslov u novinama prijatelji pa ti napišu kroz fotošop, pa gledam da li je realno. U fazonu sam, dal i se ovo dešava meni, ali mi je drago što mi se dešava kad nisam u zenitu karijere, kad nisam u najboljoj formi i pored toga sam u posljednjem danu grend slema, treba ovo da mi da samo vjetar u leđa i da vjerujem u sebe", zaključila je Aleksandra Krunić koja se poslije konferencije slikala sa srpskim novinarima.

