Aleksandra sa Anom igra za titulu na Rolan Garosu: Dobile su ozbiljno upozorenje prije finala

Srbija će čekati titulu na Rolan Garosu u nedjelju, neće na terenu biti Novak Đoković kao što smo navikli svih ovih godina, već Aleksandra Krunić. Ona će u tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan) pokušati da napravi veliko iznenađenje i da sruši druge favoritkinje turnira, dvije Italijanke - Saru Erani i Džasmin Paolini. Taj meč na programu je u 11 časova na stadionu "Filip Šatrije".

Njih dvije su uz dosta problema uspjele da dođu do plasmana u finale, pošto su napravile preokret protiv tandema Eikeri/Uzumi (6:7, 6:3, 7:5). Odmah po završetku tog meča dobile su i ozbiljno upozorenje za finalni meč. Njihove rivalke, italijanske predstavnice, pregazile su četvrte nositeljke Miru Andrejevu i Dijanu Šnajder sa 6:1, 6:0. Ubjedljiva pobjeda i poruka za srpsko-kazahstanski tandem.

Erani i Paolini igraju zajedno dosta dugo, pružaju sjajne partije i imaju ulogu favorita u finalu, to je svima jasno. Ipak, ono na ćemu će Aleksandra i Ana morati najviše da obrate pažnju jesu oscilacije. U polufinalu je Danilina u većem dijelu meča bila "van igre", mučila se, promašivala, igrala daleko ispod nivoa igračice koja je 17. na rang listi u dublovima. Da nije bilo Srpkinje koja je "izvukla kestenje iz vatre" i da nije igrala sama protiv praktično tri igračice na terenu, onda se sigurno ne bi našle u finalu. To nikako ne smiju da dopuste sebi u meču za trofej na Rolan Garosu, važnije od ovoga ne može i to na najvećem terenu u komplesu drugog grend slema sezone.

Šta je rekla Aleksandra o finalu?

Poslije prolaska u finale Krunićeva je pričala sa sprskim medijima na konferenciji i jedno od pitanja bilo je u vezi finala i taktike koju će da spreme za meč protiv favoritkinja.

"To su djevojke koje znaju da igraju dubl, da su bile Ruskinje, bile bi dvije singlašice na terenu. Moraćemo da trčimo za lobovima, Erani je pametna, namazana, osjeća teren. Paolini zna da 'pripali' iz forhenda i bekhenda, igrala sam protiv njih na tvrdoj podlozi. Moraćemo da igramo pametno, da koristimo cijeli teren. Ako već igramo finale, a dobili smo prve favorite... Igra se protiv jednih od najboljih, to mi je izazov, volim da igram protiv nekoga od koga se očekuje..."

Izazov je ogroman, uostalom, nema potrebe dodatno naglašavati kakav ulog je u pitanju kada se igra finale grend slem turnira. Sa druge strane biće dvije djevojke koje dominiraju.

"Igramo protiv jednih od najboljih, što se kaže - kad je bal, nek je maskenbal. Moramo da igramo agresivno od prvog poena. Da ja budem taj singl igrač na terenu, da koristim brzinu svojih udaraca, da ne budemo u njihovom ritmu", oprezna je Krunićeva pred finalni meč.

