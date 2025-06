"Ma, ja o tome ne smijem ni da pisnem": Krunićeva iscrpljena poslije prolaza u finale Rolan Garosa

Aleksandra Krunić pričala je sa srpskim novinarima poslije plasmana u finale tunira u Parizu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksandra Krunić igraće u finalu Rolan Garosa, pošto je u paru sa Anom Danilinom slavila u polufinalu ženskog dubla protiv tandema Eikeri/Uzmui - 6:7 (5:7), 6:3, 7:5. Poslije tog meča došla je na konferenciju za medije na kojoj su bili samo srpski novinari. Odmah je moglo da se vidi koliko je iscrpljena poslije meča koji je trajao skoro tri sata. Odmah je uslijedila šala i pitanje da li želi da malo ćutimo, da odmori poslije svega. "Može, može, da se držimo i za ruke", uzvratila je Aleksandra sa osmijehom.

"Odigrale smo, mislim da nam je ovo bio najteži meč i najteže protivnice na samom turniru. Igrale smo protiv jako sličnih rivalki kao što smo nas dvije, znala sam da ćemo morati dosta da trčimo, jer igraju dosta lobova i da tako neutrališu osobu na mreži. Dobro su to radile, mislim da nijedan lob nisu pogriješile. Meni je bilo teško, jer smo bile pasivne u prvom setu, nismo ulazile na te lobove. I njen trener je govorio da moramo da preuzmemo odgovornost i inicijativu jer im sporiji ritam odgovara. Mogli smo samo tim kvalitetima naših udaraca da ih dobijemo. Ta igra mačke i miša bila bi nam dosta teška, bilo je dosta vjetra. Da je bilo pod krovom, bilo bi nam jednostavnije", počela je analizu Krunićeva.

Priznala je i sama da osjeća premor, da je sve ovo ostavilo trag na njih dvije, posebno pošto uopšte nije trebalo da igraju zajedno na ovom turniru.

"Mislim da smo iscijeđene i psihički i fizički, prvi set nam je oduzeo dosta emocija i snage. Imale smo šanse i brejk i mini brejk u taj-brejku. Bile smo pasivne. U drugom smo se smirile, govorila sam Ani da ne gubi energiju na nervozu i traženje perfekcionizma. Treći set je bio baš onako... Izgubila sam servis za 0:2, jurile smo ih, stigle smo ih. Ana je odservirala na 30:30 jedan od najboljih servisa na turniru, pa meč lopta. Bila sam u fazonu samo da dobijemo neki lakši servis i gledam drugi servis, meč lopta, govorila sam samo da ubaci, ja ću da ginem na mreži, samo da ubaci, možda joj bude gore nego tebi. Gledam i razmišljam da li da stavim reket, pa sam stavila. Dule Vemić mi je pokazivao volej, kaže vidim da si ternirala, ali ne znam koji ti je to udarac. Ono nije ni volej. Molila sam se da nekako uđe unutra da ne stojim na terenu", smije se Aleksandra.

"Došle su iz Njujorka zbog mene"

Kada smo joj naglas rekli da je u finalu Rolan Garosa i pitali je kako se osjeća zbog toga, odmah se ozarila.

"Nevjerovatan je osjećaj. Toliko društva mi je došlo, dolaze i u subotu i u nedjelju. I konstantno sam u nekom gasu, oni su došli. Ne znam da li je gore da li da dođu ili da ne dođu, prija mi što su tu i podržavaju me. Došle su mi dvije drugarice iz Njujorka na 72 sata, moram da ih ispoštujem, a meni nije dobro već u prvom setu. Jako, jako neočekivano, ta priča sa Anom bila je potpuno neočekivana. Ove dvije nedjelje dale su mi vjetar u leđa."

Naglašava da će ovaj momenat i te kako da joj pomogne u karijeri, ne samo za finale koje je na programu u nedjelju.

"Koliko god imam respekt prema igračicama koje su osvajale slemove, sad sam povjerovala da imam taj tenis u sebi. Trebalo mi je da se potrefim sa nekim ko mi teniski odgovara, Anu dugo znam, zna da bude teška prema sebi i da traži previše. Odrasle smo u istom sistemu u Rusiji, znam odakle potiče, znam je, nadopunjujemo se super. Poklopile su nam se kockice. Dosta će mi ovo pomoći kako sam se upisala u grend slem finale. Da izdahnem, kažem 'okej, uspjela sam sa tim'. Sad da nastavim da gradim to."

"Ja ne smijem ni da pisnem"

Aleksandra je bila ta koja je "vukla" polufinalni meč. Ana se dosta mučila, pa je u nekim trenucima izgledalo kao da igra protiv troje na terenu.

"Danas je generalno bio meč van ritma, Ana voli ritam donekle. Znala sam da će biti vjetra i da će joj to otežati sve. Pošto su one neutralisale i mene, nisam mogla ništa na voleju, trčale smo dosta, znala sam da ja mogu da istrčim tri sata, da sam takav igrač, ona je neko ko će da pomogne na voleju i da 'siječe' neke lopte koje ja ne bih. Meni prija da budem ravnija linija na terenu, ona ima drugačiju energiju, ja sam ta koja mora da preuzme odgovornost i da spusti energiju kao u drugom setu, da je okej da se iznerviraš, ali da ne trošiš mnogo vremena na to. U dublu pobjeđuješ i gubiš zajedno. Možda sam mogla više odgovornosti da preuzmem kad je ona bila stegnuta i umorna. Njoj treba dosta treninga, meni treba duplo manje treninga kako ide nedjelja, da ostanem svježija u glavi. Dobro je osjećam, tako mislim."

Nastavila je Aleksandra da objašnjava u istom dahu. Nije bilo potrebno postavljati pitanja.

"Meni bude teško kada je neko negativan na terenu. Teško mi je kada uđe u njenu negativu u smislu da jako sebe osuđuje i ulazi u taj neki momenat. Meni ne smeta greška, samo da se ne vučemo energetski, jer se onda ja nerviram. Nekad je tako energetski, kada partner krene da se nervira, dešavalo se to i meni da šizim, da bacam reket, pričali su mi da ne stavljam takvu odgovornost na partnerku. Razumijem je, mislim da ponekad hoće previše da mi pomogne na voleju. Ona mi se izvini. Ja odserviram loše, ona nas napuca u sredinu, ona mi se izvinjava zbog te sredine, reko' prijateljice ja serviram 85 na sat, možeš ti da odeš... Mora da skapira i gdje je moja greška. Svjesna je, jedna je od djevojaka koja je svjesna te negative. Zna na terenu da mi kaže da ne radim nešto, pa ja zastanem, onda mi kad sjednemo kaže 'dobro si uradila, ja sam nervozna'. Nekad me istrpi, nekad riješimo problem, ja ne bi smjela da pisnem, nemam dovoljno kredita da pričam."

Kako u finalu?

Izvor: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

Za titulu će Aleksandra i Ana igrati protiv drugih nosilaca, Sare Erani i Džasmin Paolini koje su demolirale Miru Andrejevu i Dijanu Šnajeder (6:1, 6:0)

"To su djevojke koje znaju da igraju dubl, da su bile Ruskinje, bile bi singlašice na terenu. Moraćemo da trčimo za lobovima Erani je pametna, namazana, osjeća teren. Paolini zna da pripali iz forhenda i bekhenda, igrala sam protiv njih na tvrdoj podlozi. Prvo moramo da se fokusiramo na odmor, da sa što više snage izađemo, istrošile smo se više nego one. Moraćemo da igramo pametno, da koristimo cijeli teren, gornji, donji dio. Ako već igramo finale, dobile smo prve favorite, ako se igra, igra se protiv jednih od najboljih, to mi je izazov, volim da igram više protiv nekoga od koga se očekuje."

Imala je snage da se našali, ali i da naglasi da dobro zna šta će morati da radi na terenu u nedjelju.

"Meni je prepreka bila, okej ne igraš protiv nosilaca. Znam da je Ana razmišljala da mora nešto danas da uradi. Da zaboravlja da sam i ja na terenu, da sam tu ako ona ne može na terenu. Ne zato što ne vjeruje meni, nego ima velika očekivanja od sebe, perfekcionizam nikada nikoga nigdje nije doveo, prva ću da popujem protiv toga. Igramo protiv jednih od najboljih, kad je bal nek je maskenbal. Da igramo agresivno od prvog poena, da ja budem singl igrač, da koristim brzinu svojih udaraca, da ne budemo u njihovom ritmu. I ovi ljudi što su došli da navijaju iz raznih država, maltretirala sam ih dva i po sata. Nije bilo za džabe."

O partnerki koja ju je "izdala"

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Za kraj je pitanje bilo o Sabrini Santamariji koja je "izdala" Krunićevu i tri dana pred početak turnira prekršila dogovor i otišla da igra sa drugom partnerkom. Ispale su u drugom kolu, dok je Srpkinja u finalu.

"Mučenica, jadna, pustite je. Vidjele smo se ovdje, pred prijateljima sam je isprozivala u svom stilu. Igrala sam sa Sabrinom puno mečeva. Ona je takva djevojka da nisam osjetila pritisak sa njom, uživala sam, niko me nije osuđivao ni za moje glupe odluke. Imala sam slobodu. Prijateljice smo. Super mi je bilo na terenu sa njom. Dešavalo se meni da u posljednji čas i deset minuta prije. Imala sam dogovor, pa ako vidiš da ne ulaziš... Mislila sam da će naći nekog više rangirano, nije nam velika razlika u rangu kad sam vidjela. Kupila je kartu ocu, muž joj je dolazio, nije htjela da rizikuje da ostanemo van glavnog žrijeba."

Pričala je o njoj u pozitivnom svjetlu. Djeluje da će da joj oprosti i da nastavi da igra sa njom.

"Uvijek sam bila u fazonu da se sve dešava sa razlogom, ne sad kao ti si izgubila drugo kolo, ja sam u finalu. Poželjela mi je sreću, navija. Ne vjerujem ni da ona sad sjedi i priča da je super što je to uradila, ne znam ni da li je igrala uopšte sa tom djevojkom. Rekla mi je da uživa da igra sa mnom, da smo super. Nije donijela odluku koja joj je prijala sigurno, nije ni meni prijalo. Ne znam da li je dogovorila sa nekim tad, čisto da mi savjest bude mirna, moram da je pitam. Prije sam ja bila ta koja će da ispoštuje druge. Često mi se dešavalo da ostali gledaju sebe dok ja poštujem druge. Svako gleda sebe, nije nam karijera još 50 godina, moraš da radiš ono što je najbitnije za tebe. Moraš da ostaneš fer i korektan", zaključila je Aleksandra Krunić.