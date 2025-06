Aleksandra Krunić tri dana pred Rolan Garos htjela kući: Bila "socijalni slučaj", a sad igra finale

Sabrina Santamarija je tri dana pred turnir u Parizu "odjavila" Aleksandru Krunić, a sada je srpska teniserka u finalu dubla na Rolan Garosu.

Nije Novak Đoković uspio da se plasira u finale Rolan Garosa, ali Srbija će čekati titulu iz Pariza. Aleksandra Krunić je u finalu ženskog dubla zajedno sa Anom Danilinom - uspjela je da zakaže duel sa italijanskim parom Sara Erani - Jasmina Paolini.

Ovaj meč je na programu u nedjelju od 11 časova, nakon čega ćemo gledati susret Janika Sinera i Karlosa Alkaraza u muškom finalu. A to kako je Aleksandra Krunić došla do finala je priča za film.

Srpska teniserka poslije povrede nije dugo igrala, pala je na VTA listi i zbog toga je bila na ivici da ispadne iz žrijeba za ženski dubl. U singlu je ispala u prvom kolu, a u igri parova je tri dana pred početak turnira ostala bez partnerke. Amerikanka Sabrina Santamarija ju je ostavila na cjedilu i ispostaviće se napravila najveću grešku u karijeri!

Šta se desilo sa Satnamarijom i Krunić?

Šta se desilo sa Satnamarijom i Krunić?

Sabrina Santamarija je dugo bila partnerka Aleksandre Krunić u dublu. Sa 32-godišnjom Amerikankom igrala je Krunić finale Ouklenda i osvojila je turnir u Ruenu, a sada je tri dana pred početak turnira u Parizu saznala da nisu par.

"Srećna sam naravno, dugo sam nekako, ne mogu da kažem čekala, jer nisam tip koji nešto radi i pita se kada će, nego zato što je sve ispalo čudno. Trebalo je da igram sa Santamarijom, a ona mi je tri dana prije upisa za Rolan Garos javila da ne zna da li ćemo ući u žrijeb, jer sam ja 79. na rang listi. Ona je u tom momentu imala neku varijantu, ne bi me pustila da nema i malo mi je to zasmetalo. Razumijem i znam da je dublašima to najveća zarada, to na grend slemovima i da hoće da bude sigurna da će ući na turnir. Još je nisam pitala o tome, bezveze mi je, pitaću je sigurno. Vidjela sam da je ispala u drugom kolu ovdje.

Zasmetalo mi je, jer smo imale dogovor, znala sam da ćemo biti na granici u vezi sa ulaskom, jer poslije pada u Portugalu nisam mogla da igram. Ja sam htjela da nastavimo, imale smo super energiju, čak i kad me nekoliko djevojaka pitalo da igram sa njima... Razumijem, svako je u strahu i panici, zezala sam je da se uspaničila i da me ostavila. Kontam da je htjela da uradi sve da uđe na turnir", rekla je Krunić.

Ana je prihvatila kao socijalni slučaj

Ana je prihvatila kao socijalni slučaj

"Ana bi sigurno našla nekoga i bez mene, moram da joj dam zasluge za to što se sa mnom upisala. Rekla sam joj da je prihvatila socijalni slučaj i da se nije obrukala", rekla je Aleksandra Krunić kada je komentarisala to da je Ana Danilina u posljednji čas pristala da igra sa njom u dublu. Redom su pobjeđivale, uspjele su da dobiju i prve nositeljke Katerinu Sinijakovu i Tejlor Tauzend i sada igraju za prvi grend slem pehar u karijeri.

Ko je Sabrina Santamarija?

Kada je Sabrina Santamarija u pitanju, ona se i te kako prevarila. Zajedno sa Britankom Lumsden je prošla prvo kolo, a onda je rutinski sa 6:0, 6:0 ispala od Mire Andreeve i Dijane Šnajder. Santamarija je prije svega dublašica, bila je 59. na svijetu u dublu i 384. u singlu. U karijeri nije odmakla dalje od drugog kola grend slema u dublu, a od tri titule u dublu jednu je osvojila sa Aleksandrom Krunić.