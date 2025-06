Aleksandra Krunić ostala bez trofeja na Rolan Garosu

Aleksandra Krunić i Ana Danilina pretrpjele su poraz u finalu Rolan Garosa.

Aleksandra Krunić nije uspjela da obezbijedi jedini trofej koji nedostaje srpskom tenisu. Srpkinja je u finalu Rolan Garosa u tandemu sa Anom Danilinom poražena od Italijanki i olimpijskih šampionki Sare Erani i Jasmin Paolini 2:1 (6:4, 2:6, 6:1). Gotovo svaki od gemova bio je maratonski, često smo gledali dugačke razmjene i mada su Srpkinja i Italijanka pokušavale da lopticu usmjere kao Erani, Paolini je bila ta koja je agresivnom igrom pravila veliku razliku, ali je italijanski tandem i uspješno stizao sve udarce rivalki, što im je donijelo pobjedu u Parizu.

Od samog početka vodili su se dugački gemovi, nekoliko njih trajalo je i duže od 10 minuta, pošto su se djevojke neprestano smjenjivale u prednosti i potom izjednačavale... Uspjele su Italijanke da dođu do brejka i vođstva od 4:2, ali Srpkinja i Kazahstanka nisu odustale, u još jednom maratonskom gemu - imale su čak pet brejk lopti, a onda su posljednju iskoristile i smanjile zaostatak. I naredni gem je bio dugačak, vodila se velika borba ali su Ana i Aleksandar stigle do izjednačenja.

Ipak, činilo se da su ih pomalo iscrpile akcije u prethodnim gemovima, pa su Italijanke, u odnosu na prethodne razmjene, uspjele da osvoje naredna dva gema. U oba su Ani i Aleksandri dozvolile po poen, pa je na semaforu stajala prednost od 1:0 u setovima.

Italijanke su zatim povele i u drugom setu, a onda su Srpkinja i Kazahstanka stigle do izjednačenja (1:1), pa i važnog, ranog brejka! Povele su Ana i Aleksandra 2:1 u jednom maratonskom gemu, u kojem nisu iskoristile prvu brejk, šansu, ali drugu jesu. Uslijedila je igra gem za gem, sve do rezultata 4:2, kad su Srpkinja i Kazahstanka u jednom lakšem gemu uspjele da dođu do novog brejka, pa su imale lagodnu prednost od 5:2. Pri narednom servisu su uspjele da sačuvaju prednost i izjednače u setovima, pa su bile na korak do titule.

Danilina i Krunićeva kao da su potpuno stale u odlučujućem setu - Italijanke su najprije sačuvale servis, a onda i došle do ranog brejka u gemu koji je trajao 14 minuta... A, onda ponovo potvrdile svoj servis za velikih 3:0 u trećem setu. Uspjele su potom da dođu do još jednog brejka, ali to nije bilo pravo oslikavanje rezultata na terenu - vodila se velika borba u svakom gemu i ta loptica je mogla da prevagne na stranu Ane i Aleksandre, ali nije i zbog toga su Italijanke imale značaju prednost u trećem setu (4:0), koju do kraja nisu imale problema da sačuvaju.

