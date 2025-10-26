"Srpski taksista me pogledao mrtav ozbiljan, rekao sam mu - Ne": Stefanos Cicipas doživio nevjerovatnu scenu

Stefanos Cicipas morao da objašnjava scenu koju je doživio sa srpskim taksistom

Izvor: MN PRESS

Grčki teniser Stefanos Cicipas (27 godina) doživio je nevjerovatnu scenu sa srpskim taksistom u Čikagu. Morao je da mu objašnjava da nije fudbaler Atletiko Madrida Antoan Grizman!

"Pokupio me je srpski taksista na biciklu u Čikagu. Pogledao me mrtav ozbiljan i izgovorio: 'Antoan Grizman'. Rekao sam mu 'Ne'. Namignuo je i rekao 'dobar pokušaj'. Vjerujem da sada igram za Atletiko Madrid", napisao je Cicipas na društvenoj mreži "Iks".

Ova njegova objava izazvala je veliku pažnju na nekadašnjem Tviteru.

Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.



He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”



I said no.



He winked and said, “Nice try.”



I guess I play for Atletico Madrid now. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas)October 25, 2025

Iako već dugo nije na nekadašnjem nivou i iako dugo nije u završnici turnira, Đokovićev protivnik iz finala Rolan Garosa (2021) i Australijan opena (2023) i dalje je prepoznatljivo lice ljubiteljima sporta. Bar zbog toga što liči na Antoana Grizmana.

Pokušao sa Ivaniševićem, on ga javno prozivao

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Stefanos Cicipas je ove sezone kratko angažovao Gorana Ivaniševića da bi pokušao da mu pomogne, ali nisu "kliknuli". Štaviše, Hrvat je javno govorio o tome zašto je Grk daleko od vrhunskog tenisa.

"On ima želju, ali ništa ne preduzima. Sve je to ‘hoću, hoću’, ali ja ne vidim nikakav pomak. Ako želi da uspije, mora riješiti problem sa leđima. Bio sam šokiran, nikad u životu nisam vidio igrača koji je fizički nespremniji. Ja sa svojim koljenom sam barem tri puta spremniji od njega. Ne znam šta je radio čitavu godinu, ali ovo je jako loše", rekao je tada Ivanišević za "Sport klub".

Nakon tog rastanka Cicipas je vratio u tim nekadašnjeg trenera Dimitrisa Čacinikolaua i svog oca, Apostolosa Cicipasa, sa kojim je ostvarivao najveće uspjehe u karijeri.