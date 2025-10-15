logo
Janik Siner razbio Stefanosa Cicipasa u Rijadu, čeka ga Novak Đoković

Janik Siner razbio Stefanosa Cicipasa u Rijadu, čeka ga Novak Đoković

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Italijanski teniser Janik Siner igraće protiv Novaka Đokovića u polufinalu Slema šest kraljeva, u Saudijskoj Arabiji.

Janik Siner Izvor: Juarez Santos/Shutterstock

Italijanski teniser Janik Siner bez većih problema savladao je Stefanosa Cicipasa (6:2, 6:3) i tako izborio plasman u polufinale najbogatijeg teniskog turnira na svijetu. Na egzibciji slem šest kraljeva u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, Janik Siner će igrati polufinale protiv Novaka Đokovića kojem će to biti prvi meč na turniru!

Biće to još jedan u nizu spektakularnih mečeva koje su u karijeri odigrali Đoković i Siner, kojeg mnogi vide kao nasljednika najboljeg tenisera svih vremena. 

Vjerovatno je Janik Siner favorit i sada, ali je pitanje u kakvom će zdravstvenom stanju obojica tenisera izaći na teren. Podsjećamo, Siner je nedavno predao meč u Šangaju i zbog toga djelimično mijenjao raspored u finišu sezone, dok se Đoković sa različitim povredama muči tokom čitave godine.

Meč Novaka Đokovića i Janika Sinera biće na programu u četvrtak, 16. oktobra. Pretpostavlja se da će prvo na terenu biti Tejlor Fric i Karlos Alkaraz, a zatim srpski i italijanski teniser jer bi njihov okršaj trebalo da bude zanimljiviji publici u Rijadu.

(MONDO)

