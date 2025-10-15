logo
"Novak i Serena to rade, a zbog mene polude": Kirjos ljut, tvrdi da ga mediji mrze

"Novak i Serena to rade, a zbog mene polude": Kirjos ljut, tvrdi da ga mediji mrze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nik Kirjos smatra da ga mediji ne vole i da šta god uradi to obavezno preuveličavaju, naveo je primjer sa Novakom Đokovićem i Serenom Vilijams...

Nik Kirjos smatra da ga mediji ne vole Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Nik Kirjos vjeruje da ga mediji mrze i da sve što on uradi preuveličavaju. Što bi naš narod rekao, "prave od muve magarca". Tako je dao primjer sa lomljenjem reketa, spomenuo Novaka Đokovića i Serenu Vilijams i sve to u sklopu tvrdnje da se tako ponašaju samo prema njemu.

"Mislim da je uopšte stanje u medijima danas takvo da je to sramota. Ne radi se uopšte više o tome ko je u pravu, već ko je prvi. Bilo šta će da kažu i neke stvari koje sam čitao su toliko apsurdne", rekao je Kirjos.

Potom je iskoristio Serenu i Novaka da dokaže svoju teoriju, mada je zaboravio koliko su Đokovića napadali i prozivali kada god slomi reket na terenu.

"Evo, na primjer, svi lome rekete. Serena Vilijams je to radila, Novak Đoković to radi, to je normalno da se dogodi u tenisu. Iz nekog razloga kada ja to uradim, onda ljudi polude. Počnu da pišu 'on je sramota za tenis jer razbija reket.' U tim momentima pomislim 'Brate, svi lome rekete'.", zaključio je Kirjos.

