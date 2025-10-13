logo
"Nismo više prijatelji": Endi Marej zabio nož u leđa Niku Kirjosu, Đoković ovo nikad ne bi uradio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Australijanac Nik Kirjos otkrio zašto više nije u kontaktu sa nekadašnjim trenerom Novaka Đokovića Endijem Marejem.

Nik Kirjos otkrio zašto nije u kontaktu sa Endijem Marejem Izvor: Alex Todd / imago sportfotodienst / Profimedia/ Adam Davy / PA Images

Australijski teniser Nik Kirjos definitivno nije ostvario karijeru kakva mu se predviđala, a uskoro će reći i konačno "zbogom" tenisu. Iako ga odavno ne gledamo na terenu zbog hronične povrede koljena, Kirjos je i te kako prisutan u teniskoj javnosti. Pokrenuo je svoj podkast u kome gostuju najveće zvijezde "bijelog sporta" i ne libi se da kaže svoje mišljenje koje se često ispostavi kao nepopularno.

Nema mnogo prijatelja na ATP turu, a uglavnom je sam kriv zbog toga. Često je prozivao i kritikovao kolege, a među njima je bio i najbolji svih vremena Novak Đoković. Ipak, sa njim je odavno izgladio odnose. Poslije finala Vimbldona 2022. godine počela je "bromansa", dok je Nik prethodno podržao srpskog asa tokom "afere Australija".

Prijateljske odnose je gajio i sa nekadašnjim grend slem šampionom Endijem Marejem, ali sada je priznao da su oni narušeni. Razlog je taj što se Britanac "pravi važan".

"Ne bih ni znao da li mi je on više prijatelj. Pretpostavljam da je samo kao kolega. Nekada smo bili bliži. Bio je jedna od rijetkih osoba koja me je podržavala, ali sada nekako ne razgovaramo toliko", rekao je u podkastu "Unscripted".

Kirjos je pozvao Marija da gostuje u njegovom podkastu, ali je nekada prvi teniser svijeta to odbio, zbog čega se Australijanac naljutio.

"Želio sam da bude u podkastu, a on se ponašao previše važno. Dakle, to je istina. To je kao 'brate, nađi malo vremena'."

Podsjetimo, Marej se penzionisao u avgustu 2024. godine, da bi potom preuzeo brigu o karijeri Novaka Đokovića. Saradnja je potrajala duže od šest mjeseci, da bi se Britanac potom povukao iz javnosti i posvetio se ženi i djeci.

Nik Kirjos Endi Marej Tenis

