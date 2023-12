"Endi mi je mnogo pomogao!" Kirjos govorio o psihičkim problemima i samopovređivanju: Mrzio sam sebe!

Australijski teniser posebno je zahvalan Britancu.

Nik Kirjos zahvalio se, gostujući u emisiji kod poznatog britanskog novinara Pirsa Morganna, Endiju Mareju što mu je, kako kaže, pomogao tokom borbe sa psihičkim problemima, nakon što je Britanac primijetio znakove samopovređivanja prije nekoliko godina!

Kirjos posljednjih godina redovno priča o svojoj borbi sa psihičkim problemima uključujući i misli o samoubistvu i vremenu koje je proveo u psihijatrijskoj bolnici u Londonu nakon što je ispao sa Vimbldona 2019. godine, kada ga je u drugom kolu nakon četiri seta eliminisao Rafael Nadal.

Kirjos je prilikom ovog TV gostovanja pomenuo situaciju koja se dogodila tokom jednog treninga sa britanskim teniserom.

"Endi me je uvijek podržavao. Čim sam došao na turnire, nekako je vidio da sa mnom treba raditi i uzeo me je pod svoje. Onda je kasnije tokom moje karijere shvatio da ja mislim da niko ne može da me trenira ili da sam na svom putu, ali uvijek je bio neko ko je pazio na mene", rekao je Kirjos, a prenio Skaj.

"Vidio je to (samopovređivanje) i pitao je: 'Šta ti je to na ruci?' Bilo je prilično loše u toj fazi. Endi je pokušavao da me posavjetuje, ali ja sam se tada toliko zaglavio da nisam slušao. Mnogo sam mu zahvalan", dodao je Kirjos.

Kako je prenio Tajms, Marej je obaijvestio Kirjosovog menadžera Džona Morisa o tome šta je vidio.

"Mislim da je to sve bilo godinu i po ili dvije godine potpunog povređivanja. Bilo je prilično mračno da budem iskren. Mrzio sam sebe. Mrzio sam da se budim i da budem Nik Kirjos", naveo je australijski teniser, koji se poslije toga oporavio, zaigrao bolje i prošle godine stigao do finala Vimbldona.

Kirjos je rekao da je ponosan što može da podrži i druge koji imaju psihičkih problema.

"Mislim da sam mnogima pomogao kada sam otvoreno o tome pričao i objavio na društvenim mrežama. Skoro da sam bio svjetionik za ljude koji se muče. Kada se osjećaju kao da idu ka piću, drogi i ostalom, oni se otvore i znaju da razumijem", rekao je Kirjos.

"To je bila najmoćnija stvar u mojoj karijeri, ljudi mi dolaze sa stvarnim problemima. Šalju mi slike na Instagram, direktne poruke o samopovređivanju i želji za samoubistvom. Razgovaram sa njima, ponekad ih pozovem telefonom. To pravi razliku i zaista sam ponosan", dodao je Kirjos, koji je najbolji plasman na ATP listi imao u novembru 2022. godine, kada je bio 11. teniser planete.

