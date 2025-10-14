"Umukni": Kirjos vidio šta je Đokovićev hejter napisao o Sabalenki i nije mogao da prećuti

Ben Rotenberg javio se zbog nesportskog poteza Arine Sabalenke, a Nik Kirjos nije imao namjeru da mu to prećuti. Morao je da mu odgovori...

Izvor: YouTube/ATP Tour/TalkSport Printscreen

Nik Kirjos nije imao namjeru da dozvoli Benu Rotenbergu da napada Arinu Sabalenku. Kada je vidio šta je američki novinar i jedan od najvećih hejtera Novaka Đokovića pisao o njoj poslije jednog nesmotrenog poteza, samo je napisao "Umukni".

Da pojasnimo o čemu se radi. Arina Sabalenka je na meču protiv Džesike Pegule u polufinalu turnira u Vuhanu izgubila živce u završnici trećeg seta. Bila je bijesna zbog načina na koji je izgubila poen i pretrpjela brejk. Tada je bacila reket i umalo pogodila skupljača loptica. Mnogi su se čudili zašto zbog toga nije diskvalifikovana.

Shut up lol — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios)October 14, 2025

"Kasno sam vidio ovaj momenat, ali obje organizacije (ATP i WTA) moraju da urade nešto značajno protiv igrača koji bacaju projektile u naletu bijesa. Užasno izgleda i opasno je za ljude koji su na terenu. Sabalenka ima sreće što ovo nije ispalo mnogo gore, kao sa Botikom van de Zadnshulpom prošle nedjelje", napisao je Rotenberg na Tviteru i na tu objavu mu je Kirjos napisao da umukne.