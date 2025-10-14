logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Umukni": Kirjos vidio šta je Đokovićev hejter napisao o Sabalenki i nije mogao da prećuti

"Umukni": Kirjos vidio šta je Đokovićev hejter napisao o Sabalenki i nije mogao da prećuti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ben Rotenberg javio se zbog nesportskog poteza Arine Sabalenke, a Nik Kirjos nije imao namjeru da mu to prećuti. Morao je da mu odgovori...

Ben Rotenberg javio se zbog nesportskog poteza Arine Sabalenke Izvor: YouTube/ATP Tour/TalkSport Printscreen

Nik Kirjos nije imao namjeru da dozvoli Benu Rotenbergu da napada Arinu Sabalenku. Kada je vidio šta je američki novinar i jedan od najvećih hejtera Novaka Đokovića pisao o njoj poslije jednog nesmotrenog poteza, samo je napisao "Umukni".

Da pojasnimo o čemu se radi. Arina Sabalenka je na meču protiv Džesike Pegule u polufinalu turnira u Vuhanu izgubila živce u završnici trećeg seta. Bila je bijesna zbog načina na koji je izgubila poen i pretrpjela brejk. Tada je bacila reket i umalo pogodila skupljača loptica. Mnogi su se čudili zašto zbog toga nije diskvalifikovana.

"Kasno sam vidio ovaj momenat, ali obje organizacije (ATP i WTA) moraju da urade nešto značajno protiv igrača koji bacaju projektile u naletu bijesa. Užasno izgleda i opasno je za ljude koji su na terenu. Sabalenka ima sreće što ovo nije ispalo mnogo gore, kao sa Botikom van de Zadnshulpom prošle nedjelje", napisao je Rotenberg na Tviteru i na tu objavu mu je Kirjos napisao da umukne.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Ben Rotenberg Nik Kirjos Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC