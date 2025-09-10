Sabalenka na večeri sa Dejvidom Bekamom

Najbolja teniserka na svijetu uživa u Njujorku u društvu slavnog engleskog fudbalera.

Izvor: Printscreen/Instagram/ArynaSabalenka

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka (27) sedela je na jednoj svečanoj večeri sa slavnim fudbalerom Dejvidom Bekamom (50). Osim što oboje žive u Majamiju, gdje je Englez vlasnik Fudbalskog kluba Inter Majami, njih dvoje spojila je i jedna poznata kompanija, kojoj se teniserka zahvalila na večeri.

Na istom događaju bio je i poznati američki teniser Fransis Tijafo, ali su ipak u prvom planu bili Bekam i nova-stara šampionka US Opena i najbolje rangirana igračica svijeta.

Pogledajte fotografije sa večere u Njujorku:

Došla je Arina Sabalenka na ovu večeru bogatja za čak pet miliona dolara, koliko je osvojila u Njujorku pobedivši na dosad najplaćenijem US Openu. Poređenja radi, prošle godine je za titulu na US Openu zaradila 3,6 miliona dolara.

Teniserka iz Minska, koja godinama živi na Floridi, četvrta je najplaćenija teniserka u istoriji. Samo su tri igračice zaradile više novca od nje na turnirima:

Serena Vilijams 94,8 miliona dolara Venus Vilijams 42,8 Iga Švjontek 42,5 Arina Sabalenka 42,3 Simona Halep 40,2 Viktorija Azarenka 38,8 Marija Šarapova 38,7 Petra Kvitova 37,6 Karolina Voznijacki 36,4 Anđelik Kerber 32,5

Sabalenka je u maju napunila 27 godina, osvojila je četiri grend slema, a ove sezone jedan - US Open, nakon što je izgubila u finalu Rolan Garosa od Amerikanke Koko Gof.