Svi se sjetili Novaka Đokovića: "Zašto Arina Sabalenka nije diskvalifikovana?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka je u naletu bijesa napravila haos na turniru u Vuhanu, gađala je skupljača loptica i nije diskvalifikovana zbog toga. Navijači je porede sa Novakom Đokovićem i pitaju se što nije kažnjena.

arina sabalenka gadjala skupljaca loptica na mecu Izvor: Printscreen/X/archaicmind3000/iloveanisimova

Arina Sabalenka je izgubila živce u polufinalu turnira u Vuhanu. Izgubila je od Džesike Pegule (2:6, 6:4, 7:6). U završnici tog meča je pobjesnila i bacila je reket u naletu bijesa. Umalo je pogodila skupljača loptica koji je stajao pored njene klupe. Srećom, nije ga pogodila.

Navijači su odmah počeli da je porede sa Novakom Đokovićem i sa njegovom diskvalifikacijom na US openu kada je pogodio linijskog sudiju i zbog toga je izbačen sa turnira. Pitaju se zašto sada to nije bio slučaj sa Bjeloruskinjom.

Snimak svega toga brzo je dospio u javnost i počeo da se širi i mnogi se pitaju zbog čega ona nije diskvalifikovana i zašto je prošla bez ikakve kazne. Bio je to poen u kom je Amerikanka napravila brejk, bjeloruska teniserka je uzvratila istom mjerom, pa je izgubila u taj-brejku. Na kraju je Koko Gof osvojila turnir pošto je slavila u finalu.

Sabalenka obezbijedila prvo mjesto

Arina Sabalenka prestigla je Igu Švjontek u oktobru i sada je obezbijedila prvo mesto do kraja godine. Odnosno, završiće sezonu kao prvoplasirana. U tome je uspjela zahvaljujući polufinalu turnira u Vuhanu pošto je Poljakinja doživjela dva uzastopna poraza u Pekingu i Vuhanu.

Slijedi Završni masters koji se igra u Rijadu (od 1. do 8. novembra) i kako god da se završi, Arina će ostati na vrhu. Prošle godine je ispala u polufinalu od Gof koja je kasnije u finalu dobila Ženg, dok Iga nije prošla grupu.

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Arina Sabalenka Tenis

