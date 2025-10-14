Svi se sjetili Novaka Đokovića: "Zašto Arina Sabalenka nije diskvalifikovana?"

Arina Sabalenka je u naletu bijesa napravila haos na turniru u Vuhanu, gađala je skupljača loptica i nije diskvalifikovana zbog toga. Navijači je porede sa Novakom Đokovićem i pitaju se što nije kažnjena.

Arina Sabalenka je izgubila živce u polufinalu turnira u Vuhanu. Izgubila je od Džesike Pegule (2:6, 6:4, 7:6). U završnici tog meča je pobjesnila i bacila je reket u naletu bijesa. Umalo je pogodila skupljača loptica koji je stajao pored njene klupe. Srećom, nije ga pogodila.

Navijači su odmah počeli da je porede sa Novakom Đokovićem i sa njegovom diskvalifikacijom na US openu kada je pogodio linijskog sudiju i zbog toga je izbačen sa turnira. Pitaju se zašto sada to nije bio slučaj sa Bjeloruskinjom.

belarusian tennis player and world number one aryna sabalenka gets mad and almost hits a ball kid with her racket, absolutely shocking behaviorpic.twitter.com/GAwwL0xQK8 — szymon (@iloveanisimova)October 11, 2025

Snimak svega toga brzo je dospio u javnost i počeo da se širi i mnogi se pitaju zbog čega ona nije diskvalifikovana i zašto je prošla bez ikakve kazne. Bio je to poen u kom je Amerikanka napravila brejk, bjeloruska teniserka je uzvratila istom mjerom, pa je izgubila u taj-brejku. Na kraju je Koko Gof osvojila turnir pošto je slavila u finalu.

How did Sabalenka not get a warning for throwing her racquet?



She almost hit a ball kid too, could have been a disqualification



Swiatek would have been burnt at the stake for thispic.twitter.com/ovo9ZWey5T — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)October 12, 2025

Sabalenka obezbijedila prvo mjesto

Arina Sabalenka prestigla je Igu Švjontek u oktobru i sada je obezbijedila prvo mesto do kraja godine. Odnosno, završiće sezonu kao prvoplasirana. U tome je uspjela zahvaljujući polufinalu turnira u Vuhanu pošto je Poljakinja doživjela dva uzastopna poraza u Pekingu i Vuhanu.

Slijedi Završni masters koji se igra u Rijadu (od 1. do 8. novembra) i kako god da se završi, Arina će ostati na vrhu. Prošle godine je ispala u polufinalu od Gof koja je kasnije u finalu dobila Ženg, dok Iga nije prošla grupu.

