Arina Sabalenka pokvarila planove US Opena: Nisu htjeli Bjeloruskinju u finalu, ali ne pitaju se oni

Arina Sabalenka pokvarila planove US Opena: Nisu htjeli Bjeloruskinju u finalu, ali ne pitaju se oni

Domaća publika se nadala američkom finalu US Opena, ali od toga neće biti ništa. Arina Sabalenka je pokvarila te planove i ona će igrati sa Amandom Anisimovom.

Arina Sabalenka u finalu US opena Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Arina Sabalenka i Amanda Anisimova igraće finale US Opena ove godine. Obje su imale teške mečeve u kojima su izgubile prvi set, ali su uspjele da pobijede i sada jure trofej. Arina brani titulu iz prošle godine, dok je Anisimovoj ovo drugo finale u karijeri. Prvo je igrala na Vimbldonu i izgubila ga je bez osvojenog gema od Ige Švjontek.

Sabalenka je spriječila američko finale jer je u svom meču polufinala savladala Džesiku Pegulu 4:6, 6:3, 6:4. Moglo je to da se završi i u dva seta, ali je poslije brejka za 4:2 izgubila svoj servis dva puta Arina i morala je težik putem. Ipak nikakvu šansu za povratan nije ostavila rivalki. 

U drugom polufinalu Anisimova je savladala Naomi Osaku 6:7, 7:6, 6:3 u velikoj drami i poslije tri sata tenisa. Sijevali su brejkovi na sve strane u prvom setu, ali je Osaka bila bolja u taj-brejku. Identično je izgledao drugi set, samo je sada Anisimova bila bolja u taj-brejku. U trećem setu je samo jedan brejk bio dovoljan da riješi meč. 

Što se WTA liste tiče Sabalenka će nakon US Opena biti ubjedljivo prva, a Anisimova će skočiti na peto mjesto. Njih dvije svoje finale igraju u subotu, a prije toga se igraju muška polufinala. Prvo će oko 21 čas po našem vremenu na teren izaći Novak Đoković protiv Janika Sinera, a zatim će od 1 čas poslije ponoći igrati JAnik Siner i Feliks Ože-Aljasim. 

