"Molim vas, isijecite ovo": Arina Sabalenka se ispalila uživo u programu, Alkaraz nije vjerovao šta čuje

Arina Sabalenka i Karlos Alkaraz napravili šou u Jutarnjem programu.

Izvor: Printscreen/X/Tennis letter

Bjeloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na US openu nakon što je poražena u finalima Rolan Garosa i Vimbldona. Ona je savladala Amandu Anisimovu u dva seta sa 6:3, 7:6, i tako osvojila četvrti grend slem u karijeri. Njen kolega Karlos Alkaraz je preko Janika Sinera stigao do drugog trofeja u Njujorku, dok je ukupno sakupio šest velikih titula.

Sabalenka se ovom pobjedom učvrstila na prvoj poziciji WTA liste, dok je Alkaraz prestigao Sinera. Njih dvoje su se zajedno pojavili u Jutarnjem programu, ali izgleda da se Arina nije naspavala poslije velikog podviga. Prvo se pojavila na konferenciji za medije sa naočarima i flašom šampanjca, pa je bilo jasno da je čeka luda noć.

Možda je zbog toga napravila lapsus koji joj Alkaraz nije zamjerio. Arina ga je nazvala po navećem rivalu Sineru, a on je imao šmekerski odgovor.

"Oprostiću ti, tek je devet ujutru", rekao je Karlito sa osmijehom na licu, dok su voditelji dodatno dali na značaju njenom lapsusu.

"Isijecite ovo, molim vas", rekla je Sabalenka kojoj je već postalo malo neprijatno.