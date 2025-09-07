logo
Sabalenki davali ček na 5 miliona dolara, ona ih prekinula: "Čekajte ljudi, ne može ovako"

Autor Milutin Vujičić
0

Pogledajte kako je izgledao govor Arine Sabalenke poslije osvajanja US Opena kada nije htjela da uzme novac prije nego što se zahvali svima.

Arina Sabalenka osvojila US open pa imala čudan govor Izvor: Youtube/US open Championship

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvojila je US Open tako što je u finalu pobijedila Amandu Anisimovu (6:3, 7:6) i tako je došla do svog prvog grend slema u kalendarskoj 2025. Zaslužila ga je i ranije, da nije trijumfovala oborila bi rekord po broju pobjeda na grend slemovima u jednoj sezoni bez trofeja, a poslije meča bila je zaista u stanju šoka i teško joj je bilo da govori na punom stadionu "Artur Eš".

Iako je prvo rekla da je "bez teksta", Sabalenka se malo spetljala i dugo govorila o Anisimovoj, poslije čega je zaćutala i činilo se da je završila. Tada su organizatori krenuli da joj uručuju ček, a tada je shvatila da nije ispričala ni pola onoga što je zamislila, pa je zbog toga morala da ih prekine.

Arina Sabalenka govor na US Openu.
Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

"Sada će pobjednici US Opena dodijeliti ček...", čula je Arina Sabalenka i morala da reaguje: "Čekajte, čekajte, moram da se zahvalim svom timu. Nisam završila, izvinite, moram da im nešto kažem".


Tako se Arina Sabalenka zahvalila svojim trenerima i saradnicima koje "muči", pa je i zaboravila ček na 5 miliona dolara.


Takođe, obratila se i djeci iz svoje Bjelorusije: "Jutros sam dobila video-snimak iz škole tenisa u kojoj sam počela. Navijali su za mene. Malo sam plakala jutros zbog toga. To je bio trenutak kada sam shvatila da ne mogu da ih iznevjerim. Moram da im pružim malo pozitivne energije", naglasila je Sabalenka.

