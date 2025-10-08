logo
"Đoković dobro igra zbog mene": Sabalenka otkrila kako je pomogla Novaku i šta misli o Jeleni

"Đoković dobro igra zbog mene": Sabalenka otkrila kako je pomogla Novaku i šta misli o Jeleni

Autor Nemanja Stanojčić
0

Arina Sabalenka ispričala je detalje o treningu i radu sa Novakom Đokovićem i našalila se da Srbin tako dobro igra u Šangaju zbog nje.

Arina Sabalenka kaže da Đoković igra dobro zbog nje Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia/Epa/Adam Vaughan

Novak Đoković ide po titulu u Šangaju. Uprkos povredi i ogromnim problemima koje je imao zbog velike vlažnosti vazduha, uspeo je da prođe u četvrtfinale. Savladao je Haumea Munara, a u ključnim momentima ga je izvukao fantastičan forhend. Arina Sabalenka tvrdi da je ona imala veoma važnu ulogu u svemu tome.

"Trenirali smo zajedno nekoliko puta i nadam se da sam bila sjajan partner. Za sada mu ide i pobjeđuje u Šangaju, tako da sam izgleda bila dobar partner za trening. Nadam se da će da osvoji turnir, ako to uradi, reći ću da je sve to uspio zahvaljujući meni", poručila je Sabalenka.

Njih dvoje su u sjajnim odnosima, često treniraju zajedno, druže se, izlaze. Čak su Novak i Arinin dečko Jorgos Frangulis zajedno započeli biznis i postali poslovni partneri u fudbalskom klubu Le Man.

"Volim Novaka i Jelenu"

Đoković i Sabalenka nedavno su bili zajedno na odmoru u Grčkoj. Tamo su izašli svo četvoro zajedno, njih dvoje, sa Jelenom Đoković i Frangulisom. Prije izlaska su oni odradili i trening i kako Bjeloruskinja kaže, osvojila je dosta poena.

"Bilo je zaista puno takmičarskog naboja, on je vrištao, ja sam vikala 'idemo' kada je on dobijao poene protiv mene. Ali, osvojila sam ja dosta poena protiv njega, nadam se da će on to i da potvrdi. Volim Novaka i Jelenu, on je uvijek otvoren i daje mi savjete", zaključila je Sabalenka.

Arina Sabalenka Novak Đoković Tenis

