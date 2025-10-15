logo
"Pomalo sam šokirana Đokovićem": Amerikanka srpskog porijekla otkrila detalje razgovora sa Novakom

"Pomalo sam šokirana Đokovićem": Amerikanka srpskog porijekla otkrila detalje razgovora sa Novakom

Nebojša Šatara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mlada teniska nada Iva Jović konačno je upoznala svog idola, ali ovo nije očekivala.

iva jovic otkrila kako je upoznala novaka djokovica Izvor: Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović nedavno je imala priliku da upozna najboljeg igrača ikada Novaka Đokovića. Trenutno 35. igračica planete koja ima samo 17 godina je napravila nevjerovatan uspjeh u posljednjih godinu dana i predviđa joj se velika karijera. Nažalost, ona nastupa pod američkom zastavom, iako često posjećuje Srbiju.

Naravno, od malih nogu joj je idol Novak, a do skoro je samo bila njegov veliki fan. Čuvala je zajedničku fotografiju, ali više to ne mora da radi jer ga je upoznala lično i ostvarili su dublju komunikaciju. Iva priznaje da je bila pomalo šokirana neformalnoću razgovora i činjenicom da se Novak zaista ponaša kao "sav normalan svijet".

"Više mi ne treba selfi! Sada smo se upoznali, razgovarali smo, a sada se čak i pozdravljamo. On je zaista nevjerovatan, rekla je Jović za "Clay tennis".

"Bilo je neformalno, opušteno. Samo mi je rekao: 'Ako imaš bilo kakvo pitanje, tu sam za tebe'. Veoma je ljubazan, veoma fin. Bila sam malo šokirana, još uvijek mi je čudno što ga poznajem. On me sada prati, a naravno i ja njega pratim cijelog života. Super je što sam ga upoznala, definitivno ću to iskoristiti i pitati ga za savjet", rekla je mlada nada svjetskog tenisa.

Ko je Iva Jović?

 Iva je rođena u Kaliforniji, ali su njeni roditelji poreklom sa naših prostora. Tačnije, njena majka Jelena je Srpkinja rođena u Splitu, dok je otac Bojan iz Leskovca. Ima sestru Miu koja je takođe krenula teniskim putem. Teniserka ne zaboravlja svoje korijene i često posjećuje rodbinu u Srbiji.

"Svake godine dolazim u Srbiju, još kada sam imala dvije, tri godine. Volim da idem tamo. Beograd je posebno lijep. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom", izjavila je jednom prilikom, dodavši da odlično govori srpski i da ga koristi kada ne želi da je sudije razumiju u trenucima kada joj ne ide najbolje na terenu.

Trenutno je 35. poziciji na WTA listi, a nadavno je ušla u istoriju kao najmlađa šampioka turnira u Gvadalahari. Na Australijan Openu će imati šansu da po prvi put zaigra kao nosilac na nekom od grend slem turnira, a tek joj je 17 godina.

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

