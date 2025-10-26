Da li je Đoković izgubio "auru": Teniseri ga se više ne plaše, za sve je kriv jedan čovjek

Valentin Vašero podsjetio se najveće pobjede u karijeri i otkrio da je Đoković izgubio status nepobjedivog među kolegama.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Valentin Vašero je nova teniska zvijezda otkad je savladao najboljeg igrača u istoriji Novaka Đokovića u polufinalu Mastersa u Šangaju. Pitanje je da li bi to tako bilo da je Srbin bio na sto odsto svojih mogućnosti, ali mora mu se odati priznanje za veliki uspjeh jer je potom uspio da stigne do svog prvog Masters trofeja u karijeri.

As iz Monaka je još jednom govorio o duelu sa Đokovićem i otkrio da teniseri sa mnogo više samopouzdanja ulaze u okršaje sa Novakom i kako se čini da je izgubio svoju "auru nepobjedivosti". Takođe, priznao je kako je sebe natjerao da iskoristi evidentne slabosti srpskog asa u momentima kada se lomio meč u Šangaju.

"Siguran da momci sada više vjeruju da mogu da ga pobijede. Ali, po mom mišljenju, više se radi o kondiciji nego o tenisu, o mentalnom dijelu. Imali smo lude poene, dva poena prije kraja, udaram lude bekhend udarce iznad glave kakve nikada u životu nisam udario, on trči, isteže se do lopte, vraća je u ugao. Stadion je eksplodirao. Nikada to u životu nisam vidio", rekao je Vašero koji je trenutno 39. teniser svijeta i dodao:

"U jednom momentu vjerujete da ćete zato što on ima 38 godina biti fizički bolji od njega, ali on uprkos fizičkim problemima i dalje neumorno trči sa strane na stranu".

"Razmišljao sam da sam bolji"

Valentin Vašero je imao priliku karijere i iskoristio ju je, iako je bio svjestan da mnogim njegovim kolegama to nije pošlo za rukom protiv Đokovića.

"Vjerovatno je to meč o kome sam najmanje razmišljao prije meča. Ipak, 20 minuta prije početka sam razmišljao kako sam u fizičkoj prednosti i da ako meč potraje, to je dobro za mene. Vidio sam u prethodnom meču da je imao nekoliko problema".

Đoković možda nije bio 100%, ali to ga nije spriječilo da sjajno započne meč protiv Vašeroa. Ipak, nije dugo izdržao, ali je uspio da završi duel bez predaje i oda veliko priznanje rivalu.

"U petom ili šestom gemu, počeo je malo da šepa, ali u glavi sam pomislio, to je Novak, on je to uradio 60 puta, vidio sam to na televiziji 50 puta. Samo pokušavam da se fokusiram na sebe, ne gledam ga", rekao je Vašero i otkrio šta mu je u tom momentu prolazilo kroz glavu:

"Natjeraj ga da trči, ne budi fin. To je jedini meč gdje sam mislio da postoji nešto na šta mogu da se oslonim, sa svojom kondicijom. Samo sam se fokusirao na to da ga natjeram da se kreće. Ali čak i sa njim u slabijoj kondiciji, on je i dalje bolji od 95% momaka, to je ludo", rekao je teniser iz Monaka.

Đoković je poslije ovog poraza održao obećanje i pojavio se u Saudijskoj Arabiji na Slemu šest kraljeva, ali je bio primoran da preda meč Tejloru Fricu. Naredne nedjelje ga očekuje turnir u Atini, međutim i dalje je neizvjesno da li će igrati na Završnom mastersu.